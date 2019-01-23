【餘波未平】賴小民貪腐案發酵　四名華融系舊將同日被捕

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被稱為新中國建國以來第一大金融腐敗的華融賴小民案仍在發酵。1月22日，中國華融公司4名原高管，被指定管轄賴小民一案的天津市人民檢察院第二分院實施逮捕。

2019年1月22日，華融四名原高管被天津市人民檢察院第二分院實施逮捕。（視覺中國）

天津市人民檢察院周二（22日）發布消息，因涉嫌受賄，對華融置業有限責任公司原董事長汪平華、中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝、中國華融國際控股有限公司原副總經理郭金童、華融貴陽置業有限責任公司原副總經理趙子春四人作出逮捕決定。 

有報道指，在此四人中，最值得關注的是汪平華。汪平華曾就職於北京市建設委員會、北京市房屋土地管理局、北京市住房貸款擔保中心，後加入陽光新業地產股份有限公司任副總裁，至2012年6月辭任，加入華融置業。隨後曾短暫接任華融國際董事長，2017年再度任職華融置業董事長。汪平華後來調任華融澳門國際股份有限公司董事長。而華融澳門是賴小民在香港搭建華融國際、華融金控、華融投資平台之後，再次新設的一個境外平台。

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中共建政以來第一大金融腐敗案

賴小民案是中共中紀委和中國國家監察委合署辦公後，聯合正式辦理的第一個金融大案。有媒體報道稱，該案金額至少達16億元人民幣，且涉案人數以百計，估計辦案時間至少需要3年。

由於華融原董事長賴小民去年4月案發，並已批捕。原廣東銀監局局長、黨委書記王占峰2018年6月空降華融，9月正式出任上市公司董事長。此後華融高管曾多次發生變化。

（綜合報道）

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