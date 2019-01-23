【天寒地凍】貴州男腳凍用風筒「取暖」　引火燒屋雙腳重度燒傷

貴州一名21歲的男子日前用風筒暖腳時意外睡著，結果被褥不耐高溫起火燃燒，其雙腳亦嚴重燒傷。

高某坐在地上等待救援。（影片截圖）

高某雙腳嚴重燒傷。（貴州都市報）

事發周一（21日）凌晨5時許，警方接報稱有出租屋發生火災，趕到時發現現場火勢已被撲滅，但一片狼藉，被褥被燒毀，床架亦有明顯燒過的痕迹。至於報警者高某則是涉事出租屋的租戶，其雙腳從腳背至腳掌燒傷，警方見狀立即將其送院搶救。經初步診斷，高某雙腳重度燒傷，已經脫皮化膿。

被褥被燒毀，床架亦有被燒過的痕迹。（貴州都市報）

出租屋內事後一片狼藉。（影片截圖）

高某向警方表示，睡覺時覺得腳凍，故將風筒放進被窩中吹暖風，「估計他自己都沒想到，插上電源吹了一會兒以後，腳暖和了，自己竟然睡著了，後來一直在轉的電吹風（風筒）就將被子燃起來了。」及至凌晨4時許，高某被大火驚醒，雙腳已然燒傷。眼見出租屋陷入一片火海，高某只好忍痛撲滅火勢並報警。

據高某的房東指，以往亦曾發現高某用風筒取暖，但屢勸不果，「之前我們也一直跟他說那個電吹風看起雖小，要是引燃火來也厲害很！他就是不聽，這次可把房子搞燃起來了。」高某目前仍要留院治療，幸無生命危險。

（貴州都市報）