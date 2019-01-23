女兒獲母親移植子宮後平安產子　中國首例「添宮寶寶」西安誕生

2015年11月20日，空軍軍醫大學西京醫院專家團隊實施中國首例人子宮移植手術，成功將母親的子宮移植給「先天性無子宮」的女兒楊華（化名）。2019年1月20日，楊華平安產子。這是中國第一個、全球第十四個在移植子宮內孕育出生的寶寶。

「中國首例人子宮移植患者順利分娩」報告書。（科技日報）

母親移植子宮給22歲女兒

綜合內地媒體報道，22歲的楊華四年前不幸被醫院確診為「先天性無子宮」，獲醫生建議「可以通過子宮移植擁有孩子」。楊華母親為了幫女兒彌補「遺憾」，決定將自己的子宮捐給女兒。在等待移植的期間，楊華已成婚。

2015年8月，西京醫院專家團隊為楊華施行取卵手術，通過輔助生殖技術形成14枚胚胎並凍存。三個月後，西京醫院團隊成功為楊華和母親開展手術。楊華術後生命體徵平穩，各項指標正常，新移植子宮成活。2018年6月，西京醫院經過對楊華移植子宮連續監測，改善其子宮內膜情況，將冷凍胚胎植入移植的子宮內。14天後，經過五次嘗試，楊華成功妊娠。

剖腹產誕下健康男嬰

2019年1月20日，西京醫院專家團隊為楊華成功施行剖腹產手術，新出生的寶寶身體各項指標正常。術後，專家團隊沒有立即摘除子宮，楊華夫婦計劃孕育二胎。報道稱，這是是中國第一個、全球第十四個在移植子宮內孕育出生的寶寶，也是中國在生殖醫學子宮因素不孕治療領域取得的一個突破性成就。

據西京醫院團隊介紹，在器官移植領域，由於子宮這一器官位於人體盆腔深部、血管纖細，術中血管切取、縫合難度極大，排斥反應強烈等原因，至今仍是世界性醫學難題。國際上也僅有沙特、土耳其、瑞典、中國和美國等5個國家嘗試過21例，移植成功14例。而世界首例「添宮寶寶」 2014年9月在瑞典出生，全球累計誕生了「添宮寶寶」8例。

（人民網、科技日報）