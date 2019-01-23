【非洲豬瘟】防控疫情擴散　內地多個機場禁止攜帶豬肉製品上機　

農曆新年將至，全國各地都迎來回鄉人潮，有內地傳媒梳理乘搭陸空交通時的違禁品注意事項，其中有特別提到因應近期非洲豬瘟疫情嚴峻，攜帶臘肉、香腸等豬肉製品乘搭飛機，應提前致電諮詢。

據《河南商報》報道，為防控非洲豬瘟疫情，國內外多地不少機場例如湖北宜昌三峽機場、四川綿陽機場已先後在去年底開始，全面禁旅客托運或隨身攜帶豬肉及其產品，包括臘肉、香腸、排骨等。有旅遊網站工作人員建議，由於各個機場的限制不盡相同，旅客最好提前致電所乘航班的出發機場諮詢，以免在過安檢時被攔截。

事實上，台灣為防堵非洲豬瘟，抵台的中國大陸及港澳航班所有旅客，均實施全面手提行李安檢政策，且不論手提或托運行李，一旦發現攜帶豬肉製品入境均會定額罰款20萬元新台幣，再犯更會直接開罰100萬元新台幣。

乘搭火車則限制較少，《華西都市報》報道，蓋有免疫章的生豬肉可帶上車，寵物接受免疫註射後亦可辦理托運，但新鮮或活家禽等就屬於違禁品。（視覺中國）

至於乘搭火車則限制較少，《華西都市報》報道，蓋有免疫章的生豬肉可帶上車，寵物接受免疫註射後亦可辦理托運，但新鮮或活家禽等就屬於違禁品。此外，女士化妝常用的爽膚水、噴霧等由於含有酒精，屬易燃易爆物品，不能攜帶上車，無酒精含量的液體亦應要120毫升以內。安檢人員會在進站口逐一檢查，被扣留的物品可在30天憑車票及身份證認領。

（綜合報道）