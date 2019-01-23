孫楠住700元月租房送女讀學費10萬「女德班」　學校被爆無資質

近日，內地歌手孫楠為了孩子教育，舉家從北京搬去徐州一事成為內地網民熱議話題。其中孫楠女兒在徐州上的華夏學宮學校疑似教授女紅和女德相關課程，亦成為網民關注焦點。由於近年來「女德班」在內地上引起巨大的討論，孫楠此舉受到網友質疑。

孫楠舉家從北京搬往徐州租房住，把前妻大女兒送入了當地華夏學宮讀「女德班」。（網上圖片）

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孫楠送女讀「女德班」惹爭議

綜合內地媒體報道，歌手孫楠現任妻子潘蔚近日接受採訪時說，三年前自己跟孫楠為了孩子的教育，從北京搬到徐州居住，在當地租了月租僅700元（人民幣，下同）的房子，把孩子送進徐州市華夏學宮學校，學習傳統文化。但潘蔚所說的「孩子」並不是自己與第一任丈夫所生的親生女兒，而是孫楠與前妻所生的大女兒。

消息傳播後，不少網民發現該校的開設的課程，是專門針對「高知女性」的，意在把這些女性培養成「端莊嫻雅」「婉妗雅音」的「淑女」，課程內容中明確寫到了會學習「女德」，還會教這些女性學習「禮儀」和「女紅」。報道還稱，孫楠夫婦與華夏學宮關係匪淺，兩人都是該校成人班的學員，課程結束後，潘蔚選擇留在學校，擔任外聯部主任，同時還教授茶道和女紅。

由於近年來關於「女德班」的開設在內地上引起熱議，網民十分不滿孫楠此舉，質疑學校的教學是一種「偽國學」，​甚至說這就是「傳銷組織」。

孫楠微博上有不少與華夏學宮相關的內容。（網上圖片）

一年學費逾10萬元

而對於網民對學校教授「女紅」和「女德」相關課程的質疑，華夏學宮的李老師表示，教「女紅」並不是非要女生學會「女紅」，而是培養孩子們一個內心的狀態；教「女德」也並不是要對男人無條件順從，而是因為現在女孩子普遍沒有具有溫柔賢淑的狀態。

據李老師介紹，上課內容主要集中於諸子百家等經典課程，以及書法、古琴、茶道、女紅、舞蹈、武術和太極等藝術課程。暑期班收費為四周課程1萬2千元，初高中則是每年10萬5600元的學費。儘管學費高昂，但李老師稱初高中的教學並沒有學歷，也不能參加高考。

教育局：華夏學宮無辦學資質

據內地媒體北青報查詢，華夏學宮屬於民辦非企業單位，業務主管單位為徐州市教育局。至於該校是否具備辦學資質，教育局工作人員回應稱，華夏學宮具備的是培訓資質，並非辦學的教育資質，且華夏學宮的老師並非都具備教師資格證。

（綜合報道）