【有片】前體操奧運冠軍陳一冰發文批評國足　遭網民圍剿最終致歉

國足現時正在阿聯酋參與亞洲盃決賽周的比賽，其表現牽動國人的情緒。 在中國對泰國的比賽期間，前奧運體操冠軍陳一冰在網上批評國足的表現，被網民批評，最終要道歉。

正在阿聯酋舉行的亞洲盃足球賽，中國隊幾經辛苦以2比1反勝泰國晉級八強。中國隊在比賽期間一度落後，引起球迷不滿，包括前奧運體操冠軍陳一冰，他在社交媒體發文，語帶恥笑地說：「如果連泰國都能輸的話，我覺得其實納比（教練）的年薪我也可以拿的，反正我執教的話，最多再多輸幾球而已，結果都一樣。」

之後聲稱睡覺不再看了，結果國足反勝，立刻有不少網民留言鬧爆陳一冰。有人說他不懂足球，有人說他拿體操冠軍都不及國足贏一場重要，更有人辱罵陳一冰老婆和女兒。

陳一冰都有反駁，還諷刺盲撐國足的網友是玻璃心：「連泰國贏的都這麼難，為甚麼大家反而越來越能接受了呢？別人都進步，我們的卻一直在退步，我們的玻璃心也越來越厲害了。」但一日之後，他再度發文並就事件致歉，強調沒有不尊重球員和教練，又話自己是偽球迷，近年少關注足球比賽，以為泰國還是像以往一樣的弱，中國隊理應輕易取勝。

國際足協的排名，泰國近幾年成績雖然有進步，但仍然徘徊於100名以外，中國現時就76，較10年前的最低位排第100，進步不少，但這場比賽似乎未能顯示國足進步了。

怎樣也好，國足25日凌晨就會迎來強敵伊朗的比賽，不想被人批評，就要看看對伊朗的表現了。

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