廣西女抽脂隆胸突心臟驟停不治　當地政府已介入調查　

1月18日，廣西一名女子前往柳州美容門診接受吸脂隆胸手術（自體脂肪隆胸手術），卻在大腿抽脂時，突然心臟停頓、呼吸衰竭，繼而出現休克昏迷，後來轉往醫院搶救，由於病情危殆，延至20日凌晨2時30分許宣告死亡。 目前，柳州市衞生監督所已介入調查。

柳州女子心急如焚在美容門診前，等待調查結果。（翻攝網絡）

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據早前報道，自柳州女子送醫急救後，隔（19）日中午，柳州市衛生監督監督機關立即派員前往美容門診進行調查。

經初步了解，患者李女士於1月18日上午到柳州鑫銀艾米莉醫療美容門診開展自體脂肪豐胸手術，隨即進行全身麻醉。在手術中，患者血氧飽和度、血壓、心率下降，於是採取搶救措施，患者還一度恢復心跳。

醫護人員也在當天下午，將患者轉入柳州市中醫醫院進行搶救，立即診斷為疑缺血缺氧性腦病、呼吸衰竭、休克、代謝性酸中毒、低鉀血症。然而，經一段時間搶救，患者仍於1月20日淩晨死亡。

據調查，為患者李女士實施手術的醫務人員有醫師李某某、麻醉師江某某、護士陳某某、韋某某。實施手術的麻醉醫師江某某持有《醫師資格證書》和《醫師執業證書》，執業範圍為麻醉科。至於手術醫師及護士的相關資質正在進一步核實。

目前，柳州衛生監督員已對1月19日現場檢查情況製作了現場筆錄，同時下達衛生監督意見書，待釐清結果。

（澎湃新聞）