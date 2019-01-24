北大國際醫院副院長自我診斷「癡呆」騙醫保　賄賂記者提「封口」

內媒新京報近日報道，北大國際醫院一副院長謝某指示下屬診斷自己患「癡呆」，並且在2017年至2018年期間通過醫保開走多種藥物，且每次開藥的總價格在1000元（人民幣，下同）左右。 面對記者的質疑，謝某承認「自己參與虛假診療」，但開藥是用於「預防治療」，並試圖將兩張貴賓體檢卡送給記者要求將此事「壓下」。

北京大學國際醫院副院長謝某展示通過虛假診斷在醫院開出的藥物。（新京報）

副院長被診斷為「癡呆」惹質疑

報道稱，該院內部一名工作人員介紹，他曾在查詢醫院的臨床數據中心時發現，副院長謝某曾在神經內科接受過多次診斷，被診斷為「癡呆」及「中重度癡呆」。診療信息顯示，這名副院長因為中重度癡呆、周圍神經病、腦血管病、睡眠障礙、行動不便、貧血等病症，在2017年2月3日至2018年12月19日期間，每隔兩周左右會通過醫保在醫院開走多種藥物，每次開藥的總價格在1000元左右。

然而，該院多名醫護人員表示，平時與謝副院長的接觸中，並未發現其有癡呆症狀。據醫學資料顯示，癡呆有明確的診斷標準。中度癡呆表現在除進食、穿衣以及大小便可自理外、其餘生活靠他人幫助；重度癡呆表現於個人生活完全不能自理。而根據北大國際醫院官網消息，謝某在被診斷為「癡呆」和「中重度癡呆」期間，還曾出席過多次公共活動並致詞。

北京大學國際醫院副院長謝某手持兩張醫院的貴賓體檢卡向記者提出「封口」。（新京報）

承認虛假診療 要求記者「封口」

報道稱，該院工作人員懷疑謝某很可能是假診療，利用醫保為別人開藥。而當記者向謝某求證其被診斷為癡呆一事，他承認「自己參與虛假診療」，但辯稱「因為有家屬患有老年癡呆，並且老年癡呆症會有一定的遺傳傾向，自己開藥是用於預防治療」。他還表示，自己未親自到北大國際醫院神經內科門診進行過診療，是「讓手下的人去辦理的」。

而謝某得知事件曝光後，要求記者將此事「壓下」，並將兩張貴賓體檢卡硬塞給記者提出「封口」。

據報，除了這名副院長參與虛假診療外，還有人舉報該院肛腸外科一名副主任醫師譚某，在給患者診療時，除了虛構病情外，還會根據患者是否持有醫保來進行虛假診斷。

有医务管理人员表示，醫生多開藥後，會得到醫藥代表相應的回扣。（新京報）

醫生虛假診斷以獲取回扣

原海軍總醫院一名醫務管理人員表示，近幾年來，醫療行業內出現的假診斷現象常有發生，「一些醫生和患者串通起來或者利用醫保，相互獲利，或者是醫生自主地通過虛假診斷為患者開藥後，根據指定藥物向醫藥代表獲取回扣」。

據報道，北京市醫保管理部門已關注此事，將會到涉事醫院了解情況。相關負責人表示，醫保基金關係到人民群眾的切身利益，只要發現問題都會進行認真核查，保障醫保基金安全。如果屬於欺詐騙取醫保的問題，將堅決予以查處。

另外，北京大學國際醫院24日發布聲明，稱已成立專門調查小組，對相關事件進行調查；決定對當事人立即停職，並責成當事人配合小組進行調查。醫院將根據最終調查結果，依法依規做出嚴肅處理。

（新京報、北京晚報）