「戰狼」坐櫈仔搭火車？　吳京「接地氣」返鄉遭網民質疑阻通道

憑藉《戰狼II》而名聲大噪的內地知名演員吳京，日前在微博上傳了一張「吳京帶小板凳坐火車的照片」，如此「接地氣」的舉動，引來熱議，有網民為他點讚，但也有人質疑：「火車走道能坐人嗎？」

吳京帶板凳上火車，被網民稱接地氣。（吳京）

據悉，2019年全國春運預計發送旅客將達29.9億人次，其中，鐵路4.13億人次，同比增長8.3%。可想而知，能否買到座位票成為大家關心的話題。

內地演員吳京在微博上曬出兩張「在火車過道坐著小板凳」的照片，配文稱：「只要能回家，坐哪都成。」

內媒《中國青年報》注意到，除了吳京，演員焦恩俊也曾沒有買到過座位票，蹲坐在車廂過道角落。

焦恩俊還發文稱：「其實我們都是普通人，沒什麼特別的，排隊買票，沒座站著，累了蹲著，樂觀面對，這就是生活，祝福大家開心每一天。」

演員們如此「普通」的舉動，引起網民紛紛點讚，連稱「確定是最接地氣的明星啦！」

然而，也有人質疑此舉阻塞火車通道：「走道可以坐嗎？」、「可以帶小板凳坐在火車的過道上？」

對此，就有人致電詢問鐵道客服中心，工作人員表示，「旅客可以攜帶板凳上車，在不影響（其他）旅客正常上下車的情況下，車廂連接處（上下客的過道）是可以坐的。」

不過，客服中心也指出，有些「霸占」通道行為是被禁止的：如用棉被、毛毯等物，在火車的上下客通道處，搭起臨時「床鋪」等。客服工作人員就指出：「（這裡是）上下車的地方，您要在這裡停留可以停留，但是這個床鋪長期佔用是不可以的。」

（中國青年報）