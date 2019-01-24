【有片】揭秘內地「羊毛黨」如何攞着數　使用不正當途徑或違法

內地電商發展蓬勃，不少商家為吸引顧客不時都會舉辦優惠促銷活動，吸引一批網民專門等待機會，以低成本甚至零成本，換取高額回報。 這批人被稱之為「羊毛黨」，有人利用這些機會，每個月能賺到5、6千元人民幣，但同時部份的行為有可能犯法，隨時因小失大。

日前內地電商平台拼多多爆出優惠券BUG，不少用戶用幾元甚至數毫，就能買到價值過百元的產品。雖然部份用戶購買的商品其後被強制退款退貨，但拼多多在今次事件中仍然損失慘重；另一間企業星巴克去年年底亦舉辦過註冊會員送飲品的活動，結果短短一日半，就有大量註冊新會員領取贈品券，星巴克要緊急煞停活動，最後估計損失可能超過1000萬人民幣。

普通人未必搶到以上優惠，因為大部份可能都被羊毛黨拿走了。羊毛黨是指一些專門選擇互聯網上的營銷活動，以低成本甚至零成本換取高額獎勵的人。

有內媒記者潛入到一個由羊毛黨組成的微信群組，內裏分工明確：不斷有羊頭在群內發放優惠線報予羊毛客，記者觀察所得，短短五小時內羊頭就發佈98條線報，例如下載一個手機程式再停留3分鐘，就可以獲回贈0.16元的賞金，有羊毛客表示，入行一個月就賺了5、6千元。

不過部份羊毛黨涉及犯法活動，例如會提供網絡支援技術，讓羊毛客可以破解驗證碼等程序，快速領取優惠券，甚至利用手機黑卡，大量盜取優惠券，企業辦活動本想吸引新客人，但到頭來卻只收獲一班殭屍用戶。而羊毛客這樣以不正當的途徑獲取大量的優惠券，亦可能已犯了盜竊罪。

（澎湃新聞）