【末路狂奔】待宰殺黑牛失控攻擊紅衣女　撞入餐廳「人仰枱翻」

江蘇鹽城周一（21日）發生了一宗離奇意外，街上一隻大黑牛突然發狂追着一名紅衣女子。即使女子已經跑入餐廳躲避，但黑牛仍然窮追不捨闖入，結果該名女子連同餐廳內一名男店員走避不及被黑牛撞倒，餐廳的閉路電視亦拍下這驚險一幕。

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從影片所見，店內當時一名男店員正在清理餐枱，一名驚慌失措的紅衣女子突然連同一隻身形龐大的黑牛闖入餐廳，男店員見狀立刻跟着紅衣女子向後方躲避，結果還是被大黑牛撞上，兩人雙雙倒地，店內的桌椅也被撞得東倒西歪。黑牛的主人其後也跟着跑了進來，趕緊將黑牛帶離餐廳。

意外發生後，當地公安局政治處工作人員稱，涉事黑牛本來是要被拖去屠宰。途中黑牛見到一名紅衣女子，突然失控並追逐該女子。他們趕到現場後已將黑水牛制服。據了解，兩人沒有大礙，女子送醫後嘴唇受傷縫了3針，黑牛的主人也賠償了餐廳的損失和女子的醫療費用。

而事發片段事後亦在網上走紅，有網民形容是「林寶堅尼衝進麵店」、「林寶堅尼肇事逃逸了」。其他網友則表示，「這應該是牛肉麵店，牛要幫同伴報仇」、「想吃碗牛肉麵壓壓驚」、「移動式牛肉麵」。另外還有網民提到「難怪老人家都說穿紅色會被牛追」，但有人就反駁稱「牛是色盲，只有黑和白，只不過是顏色鮮豔動作太明顯吧」。

（綜合報道）