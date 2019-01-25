微軟Bing中國版一度無法訪問　內媒：受百度流量衝擊所致

日前有大量內地用戶在社交平台指出，微軟（Microsoft）旗下搜索引擎Bing（內地稱「必應」）中國版自周三（23日）下午起已無法訪問，一度傳出是遭到當局封鎖。不過微軟周四（24日）指出，目前網站已經恢復訪問。 有內地傳媒引述相關人員指出，這是由於內地最大搜索引擎百度的流量一度衝向Bing，導致Bing暫時無法使用。而據了解，百度近日被揭將流量優先導入旗下品牌產品，遭自媒體抨擊「百度已死」。

日前有大量內地用戶在社交平台指出，微軟Bing的中國版搜索引擎一度無法訪問。（微博）

內地傳媒《界面新聞》周四（24日）引述相關人員指出，由於內地最大搜尋引擎百度流量衝向Bing，導致Bing暫時無法使用；Bing已經組織人員修復。報道形容，「可能真的是網友們太過熱情，微軟也遭不住了」。

「百度流量衝向Bing」的說法並非空穴來風，原因是前《南方周末》記者方可成日前發表一篇題為「搜索引擎百度已死」的文章，指出百度搜索結果一半以上會指向其自家產品，尤其是「百家號」；而百家號「充斥著大量營銷和品質低劣的內容」，導致百度搜索結果的內容品質大幅下滑，讓百度搜索已經「死亡」。

這篇文章在內地網絡廣為流傳，不少網民表示將棄用百度。對於百度陷入輿論漩渦，內地另一家搜索引擎搜狗CEO王小川亦向網民喊話：「歡迎使用搜狗。」他說，搜索引擎應該以用戶為核心，最大化用戶體驗。

由於內地自2014年起全面封鎖Google搜索引擎，微軟Bing成為唯一可在內地使用的境外搜索引擎，這是由於微軟按照政府要求，審查過濾敏感的搜索結果。2018年11月的一項統計數據顯示，百度（baidu.com）佔據內地69%的搜索引擎市場，Bing的市場份額則為2%，低於Google的2.5%。

（中央社／界面新聞／新浪財經）