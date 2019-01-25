陝西政協被前妻舉報擁「楓葉卡」　出軌後拋妻棄女獨吞30多億財產

陝西省政協委員周延波被前妻在網上實名舉報，稱其違規擁有加拿大的「楓葉卡」，且婚姻期間接連出軌，然後再用盡手段迫使妻女淨身出戶，獨吞多達30多億元（人民幣．下同）的共同財產。 內地傳媒《北京青年報》在周五（25日）指，當地相關部門已注意到該舉報貼文，正介入調查。

貼文指，陝西省政協委員周延波，同時是西安思源學院董事長、北京郵電大學世紀學院董事長，前妻則叫馮捷東，「我，一個曾經和他共同生活了三十多年的女人，他獨生女兒的母親，與他一起白手起家創業15年、積累下30多億元共同財產的妻子，卻在53歲時被他構陷淨身出戶、掃地出門」。

公開資料顯示，周延波是現屆第十二屆陝西省政協委員之一，屬於教育界。（網上圖片）

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馮捷東稱二人曾在律師公證下簽署財產贈與協議，將4間公司的股權贈與即將要結婚的女兒。然而，自從馮捷東揭發周延波與至少4名女性出軌後，雖然周延波寫下承諾書聲稱會斷絕來往，但實際仍有繼續與情人開房，甚至處心積慮要拋妻棄女，「他一邊假意表示願意回歸家庭來穩住我，一邊暗地裏抓緊策劃轉移夫妻共同財產」。

據馮捷東指，西安雁塔區法院在2016年3月8日一審判決准予離婚，但她只得到原本就在名下的一幢仍在供樓住房，「後來我才發現，周延波在起訴離婚後的一個月內，已悄悄把名下30多億元的夫妻共同財產，全部轉移給了給他的司機奚忠華、秘書謝承炎、北京公司情人LI某的妹妹兼他的女秘書」。

馮捷東向法院提出訴訟，但在周延波的勢力影響下幾乎全部敗訴，只有在北京起訴的兩宗同類案件獲判勝訴，「法院均判決周延波在離婚期間與他人惡意串通，轉移隱匿夫妻共同財產，轉移行為無效」。周延波甚至向法院起訴，要求撤銷對女兒的贈與協議。

網上流傳加拿大移民局的證明文件，申請人一欄顯示為「ZHOU，YAN BO」。（網上圖片）

另一方面，網上同時流傳一份據稱是加拿大移民局的「永久居民身份批准證明」文件，申請人一欄顯示為「ZHOU，YAN BO」，家庭成員中的妻子名稱則為「FENG,JIE DONG」，並附有簽名。

《北京青年報》報道，從當地相關部門處獲悉，現已關注到有關「政協委員周延波移民加拿大」的網絡輿情，有關方面已經介入此事，若有消息會第一時間對外公布。

（綜合報道）