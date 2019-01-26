【只因吵架】愛車被女友賣到廣西　陝西男不遠千里偷回座駕被刑拘

陝西韓城一名劉姓男子日前與女友發生爭執，女友一氣之下將劉男送給她的車賣到了廣西柳州。劉男不捨愛車，竟跨越1700公里到柳州將車偷回。警方經過不懈努力，最終將劉男抓獲，並追回被盜車輛交還買家。

辦案警員將涉案車輛交還給買家覃先生，覃先生致贈錦旗以示感謝。（柳州新聞網）

去年11月，廣西柳州警方接到市民覃先生報警稱，其停放在某二手車市場內一輛價值人民幣11萬元（約合12.8萬港元）的白色二手車被盜，該車前一天剛辦完過戶手續並申請了臨時車牌，沒想到剛過了一夜，車輛就不翼而飛。

警員查看案發地點附近的閉路電視畫面後發現，小車竟是被原車主開走。警方鎖定疑犯為原車主29歲的陝西劉姓男子，但對於他賣車又偷回的行為感到疑惑。

警員後透過各種方式聯絡劉男，但其拒不配合調查，遂被列為網上逃犯。2018年12月30日，疑犯劉男在陝西韓城落網，柳州警員立即趕赴韓城，將劉男帶回調查。經審訊，劉男對其盜竊他人車輛的違法犯罪行為供認不諱。

原為討女友歡心買車

為甚麼賣車又偷回？劉男供稱，2018年年初他為討女友歡心，將自己的車過戶給女友。然而2018年11月下旬，兩人因為一些小事發生矛盾，女友趁他出差之際，一氣之下將該車賣掉。劉男回來發現愛車被賣後又氣又急，立即聯絡當地的二手車行老闆，得知車輛被賣到陝西柳州後，他隨即不遠千里趕到柳州，因為沒有帶錢，便決定以備用鑰匙私自將車輛盜走。

目前，劉男已被警方依法刑事拘留。經勸導，他表示願意退還車輛。被盜車輛周一（21日）被運回柳州，辦案警員在對該車進行估價後，將車輛交還給市民買家覃先生，覃先生向警員致贈錦旗表示感謝。

（南國早報）