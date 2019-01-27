杭州一小學老師包利市無錢有驚喜：有愛的抱抱　亦有試卷一套

農曆新年就來到，浙江杭州一名小學老師為學生們準備新年利市，但包入的並不是錢，而是一些別出心裁的驚喜：老師愛的抱抱、減免一項寒假作業等等···當然也有彩數不好的學生，可能會抽到試卷一套的利市！

浙江杭州一名葉姓小學老師為學生們準備了非常特別的新年利市，當中有老師愛的抱抱一個，亦有試卷一套等。（都市快報）

根據杭州《都市快報》，這名葉姓老師表示，她的初衷就是讓孩子們開心一下，在物質不缺、利市不缺的年代，有一份來自老師的温暖，相信這些內容通過利市形式派發下去會特別有儀式感。

葉老師的利市內容有學生們特別期待的來自老師愛的抱抱、和老師一起看電影、免除一項語文作業等，也有和家長們一起完成的寒假勞動、親子活動等，甚至有部分相信會令到孩子們覺得十分有挑戰性：當眾背誦李白的古詩《將進酒》，規定時間內完成一套試卷等等。葉老師笑稱，希望抽到試卷的同學不會當場哭出來。