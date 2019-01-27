杭州一小學老師包利市無錢有驚喜：有愛的抱抱　亦有試卷一套

農曆新年就來到，浙江杭州一名小學老師為學生們準備新年利市，但包入的並不是錢，而是一些別出心裁的驚喜：老師愛的抱抱、減免一項寒假作業等等···當然也有彩數不好的學生，可能會抽到試卷一套的利市！
浙江杭州一名葉姓小學老師為學生們準備了非常特別的新年利市，當中有老師愛的抱抱一個，亦有試卷一套等。（都市快報）
根據杭州《都市快報》，這名葉姓老師表示，她的初衷就是讓孩子們開心一下，在物質不缺、利市不缺的年代，有一份來自老師的温暖，相信這些內容通過利市形式派發下去會特別有儀式感。
葉老師的利市內容有學生們特別期待的來自老師愛的抱抱、和老師一起看電影、免除一項語文作業等，也有和家長們一起完成的寒假勞動、親子活動等，甚至有部分相信會令到孩子們覺得十分有挑戰性：當眾背誦李白的古詩《將進酒》，規定時間內完成一套試卷等等。葉老師笑稱，希望抽到試卷的同學不會當場哭出來。
葉老師設計的利市內容有：
1.減免一項語文寒假作業。
2.寒假看完三本課外書後，任選一本完成讀後感，發到群裏供同學們欣賞。
3.和葉老師一起去看一次電影。
4.和葉老師一起逛一次書店，並可購買一本書。
5.和葉老師一起爬一次山。
6.下學期帶一盆綠植來班級。
7.和葉老師一起爬一次山。
8.為老師當一天的小助手。
8.得到一個葉老師牌愛的抱抱。
9.和葉老師一起去看一次電影。
10.做一天清潔小超人，擔任組長，協助值日生搞衞生。
11.二年級下學期結束前脱稿朗誦李白的《將進酒》給全班聽。
12.二年級下學期結束前脱稿朗誦余光中的《鄉愁》給全班聽。
13.得到一本二年級下冊《陽光同學》，並在相應時間完成。
14.得到一本筆記本。
15.得到零食一包。
16.得到一本二年級下冊《陽光同學》，並在相應時間完成。
17.改寫《狐狸和奶酪》，假如你是熊哥哥或者熊弟弟撿到奶酪後，你會怎麼辦？記得分享到群裏。
18.給爸爸媽媽洗腳。
19.做爸爸媽媽的小助手，幫忙幹家務。
20.免除一天值日工作。
21.和爸爸媽媽進行一次親子活動，並和同學們分享。
22.製作PPT，和同學介紹你家鄉的美食美景。
23.為全班同學講一段相聲。
24.唱一首英文歌給同學聽。
25.改寫《狐狸和奶酪》，假如你是熊哥哥或者熊弟弟撿到奶酪後，你會怎麼辦？
26.給長輩捶一次背。
27.任選一天，和同學分享歷史上的今天發生了什麼事。
28.和葉老師一起逛一次書店，並可購買一本書。
29.向大家展示一個你的才藝。
30.得到一套《AB卷》，並在相應時間完成它。
31.和葉老師一起逛一次書店，並可購買一本書。
32.獲得零食一包。
33.和葉老師一起爬一次山。
34.得到魔方一個。
35.在寒假裏，為全家講述「年」的故事。
學生們抽利市時都非常興奮、激動。（都市快報）
不過，昨天下午同學們抽利市的時候，都十分激動，個個眼睛裡閃閃發光，教室裡也非常熱鬧。
同學們抽利市時，都非常興奮、激動。（都市快報）
這種特別利市安排似乎並不是葉老師的「專利」，微博上有內地網友展示另外一套56封特別利市，當中亦不乏獎勵筆記本、筆袋、免作業，或是試卷一份等內容。
有微博網友晒出其他學校老師準備的特別新年利是，當中亦不乏筆記本、筆袋、免作業等獎勵，或是試卷一份等「驚悚」內容。（網絡截圖）
有網友笑稱，學生中會不會形成交易利市的地下市場：
這也太刺激了吧！
於是學生之間逐漸形成了拍賣兑換券的地下市場~
抽中試卷的怕是不打算來兑換了哈哈哈哈哈！
哈哈哈哈老師真的很有心啦 不知道是哪個幸運的小機靈呢？
誰會是那個被抽中數學試卷的幸運兒呢？
哈哈哈哈哈哈哈 抽中試卷一張！
那他就是天選之人！