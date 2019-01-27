【稚子何辜】湖南女被丈夫打　手抱兩子危坐窗台欲跳樓輕生

稚子何辜，湖南一名女子被丈夫打，一氣之下竟手抱兩子危坐家中窗台，打算一同跳樓輕生。所幸消防員到場後遊繩「空降」救援，將三人推回屋內，才沒有造成傷亡。

消防員到場後遊繩「空降」救援，將三人推回屋內，才沒有造成傷亡。（網上圖片）

1月24日下午4時左右，湖南永州冷水灘區一棟4層高的住宅大廈內，一名年約30歲婦女抱著兩名年幼的孩子，坐在3樓一防盜網逃生窗邊緣欲跳樓輕生。

消防接報後趕往事發現場，見到女子懷抱的兩名男童腳部懸在窗外，半個身體向外搖搖欲墜，嚇得嚎啕大哭，較年輕的男童由於哭喊良久，臉色已烏青、喉嚨嘶啞，情況十分危急。

男童身體並無大礙

現場消防指揮員隨即下達救援命令，指揮救援人員兵分兩路施救。指揮員到達3樓後，試圖靠近女子，但她情緒十分激動，並在窗台上不時向外挪動，經一個多小時的苦苦勸說都無動於衷。另一邊的救援人員則採用「空降」的方法救援，一人繫好安全腰帶，從該女子所在的房間樓上坐席懸垂，飛身一躍將3人推入房內，然後將逃生窗關上，用身體擋住窗口，防止該婦女靠近。一旁救援人員則箭步衝上前，將婦女和兩名小孩救下。

據了解，女子因家庭矛盾和丈夫爭吵，丈夫動手打了該女子，她一氣之下才想輕生。經過民警及救援人員調解開導，該女子情緒已恢復平穩，兩名男童經過醫生檢查身體並無大礙。

事件引起不少網民討論，有人認為女子的丈夫涉嫌家暴，執法部門應該追責；亦有人直言女子是「殺人未遂」：