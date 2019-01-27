【劇迷注意】官媒批宮鬥劇五宗罪　傳《延禧》《如懿傳》即時停播

北京市委機關報《北京日報》日前刊出評論文章，認為現今中國的「宮鬥劇」大行其道，「確實起到豐富大眾文化娛樂生活的作用，但是對其產生的負面影響也不容忽視」，更詳細說明五大「罪狀」。 網上隨即有消息流出，全國衞視均即時停播《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇，臨時換成綜藝節目或時裝劇；新劇諸如《盛唐攻略》、《大明皇妃孫若微傳》等更是播放無期。

文章認為宮鬥劇文化傳播不斷升溫，第一個負面影響就是「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」，「許多人似乎都以能沾上點兒皇氣兒為榮」；第二是「精心演繹宮鬥情節，惡化當下社交生態」，「與中國當前提倡的社會主義核心價值觀格格不入，南轅北轍，危害不淺」。

文章認為宮鬥劇「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」。（視覺中國）

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第三個是「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」，「超過了對新中國開國元勛、英雄模範及優秀共產黨員的宣傳」；第四是「宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德」，「不乏對宮中奢靡之風和錦衣玉食、聲色犬馬的展示，與我們現在所提倡的艱苦奮鬥，克勤克儉的優良傳統相差甚遠」；至於最後第五個負面影響就是「片面追逐商業利益，弱化正面精神引導」，「看不到多少具有積極意義的文化，節目的商業炒作是成功的，文化建設卻不盡如人意」。

文章最後更稱希望相關影視文藝作品和媒體宣傳應把握好「量與度」，以與加強精神文明建設，弘揚社會主義核心價值觀相向而行，要「適當降溫」。

網民爆料稱全國所有衞視都停播宮鬥劇。（網上圖片）

其後有網民爆料，自上周六起（26日），《如懿傳》被全面叫停，全國所有衞視近期任何時段都不能再播放。翻查部分衞視的節目表，雖然部分仍顯示有《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇，但實際上均已停播。其中東方衞視下午時段原定的《如懿傳》被其他節目代替，山東衞視在晚間播放的《延禧攻略》，尚未播完就被腰斬停播，改為播出時裝電視劇《歡樂頒》，浙江衞視的《延禧攻略》亦被換成綜藝節目。

（綜合報道）