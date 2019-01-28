女子領養女嬰後方知其患8種疾病　欲退回遭女嬰親生父母拒絕

據內媒近日報道，河南一名女子通過一份私下協議在杭州領養了一名不到5個月大的女嬰，之後進行身體檢查後才發現女嬰患有先天性心臟病等8種疾病，甚至還有癡呆的可能。 該女子欲將女嬰返還給女嬰的親生父母，但對方不願接收。目前女嬰已交由福利院暫時撫養。

領養者王女士。（影片截圖）

2018年12月，來自河南的王女士一行人來到杭州市兒童醫院，準備辦理相關手續領養女嬰，當時是女嬰的父母和祖母來接待的。雙方當時私下簽訂了一份協議書，上面清楚寫明：「現在嬰兒身體一切都健康，今後有甚麼疾病與甲方無關係，也不能退還給甲方」。

後來王女士取得女嬰在杭州市兒童醫院的出院記錄，上面竟顯示女嬰有先天性心臟病、胎糞吸入性肺炎等8種疾病，而且一個不小心，還會導致癡呆甚至是生命危險。王女士得知此事後決定將女嬰返還給其父母。

本年1月中旬，王女士終於與女嬰的父母面談商量，王女士這時才意外獲悉，女嬰的父母並不是合法夫妻，這就意味著女嬰無法落戶，相關的政府補助自然也無法發放。除此之外，更讓王女士震驚的是，女嬰的父母都有輕度智障。

女嬰目前被送到福利院

據報道，由於王女士與女嬰的家人無法就事件達成共識，女嬰目前已被送到了杭州市兒童福利院。當地民政局一位不願意透露姓名的工作人員表示，會按程序對相關人士進行起訴，按照法院的裁決判定監護人。

北京大成（南京）律師事務所的唐迎鸞律師表示，僅憑一紙協議是無法構成收養關係的，還是需要根據法律規定，履行相關收養規定。如果根據血緣關係判定是親生孩子，他們就有撫養的義務，否則會構成遺棄罪。至於父母雙方患有輕度智障，就需要通過相關的鑑定，確定是否具有完全民事行為能力。

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