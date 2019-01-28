中日男子體操隊首次合練　全能王內村航平：要解開中國隊訓練謎團

日本男子體操隊昨日（27日）傍晚抵達北京，展開史上第一次與中國男子體操隊合練，為期七天。日本隊一線主力如內村航平、萱和磨等皆參與合練。

日本男子體操隊主教練水鳥壽思表示，希望能夠學習到中國隊的訓練方法。（新華體育）

日本男子體操隊主教練水鳥壽思表示，希望能夠學習到中國隊的訓練方法，解決目前困擾日本男子體操隊的動作完成質量難題，與中國隊共同推動世界體操事業進步。

水鳥壽思又稱：「雖然我心裏其實也有一點點擔憂，會不會有技術洩密等負面影響，不過我的隊員和教練們都對與中國隊共同訓練這件事情很感興趣，所以這次除了有特殊情況沒辦法來的隊員之外，像『全能王』內村航平等主力基本上都來了。」

內村航平表示，希望能解開中國隊訓練的謎團。（資料圖片/網絡圖片）

中國隊將於2月赴日交流

奧運冠軍內村航平則表示，對他而言，中國隊的訓練一直是個謎團，所以這次來希望可以好好看一下中國隊是怎麼訓練的，哪怕只能解開一點點謎團也好。

由日本男子體操隊主教練帶隊，率領日本在役隊員與中國男子體操隊合練是史上第一次。在2月11日至17日，中國男子體操隊也將赴東京，去觀察體會日本男子體操隊的日常訓練。

（新華社）