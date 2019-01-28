港版羅拉上內地相親節目　大談擇偶條件　誰人抱得美人歸？

「港版羅拉」朱芊佩去年在香港爆紅，甚至內地在內地也有很高人氣。新一年她更出席內地電視台的相親節目，大談戀愛經歷和擇偶條件。 雖然節目中有男嘉賓的親屬介意她的職業是搬運工，但最後都無阻「羅拉」覓得一位心儀的對象，與中國國際廣播電台主持人成功牽手。

港版羅拉朱芊佩到內地電視節目相親。（《新相親大會》片段截圖）

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「港版羅拉」朱芊佩被譽為香港最美搬運工，去年在香港成功走紅後，在內地也很受歡迎，曾經出席過國內綜藝節目，大談工作辛酸。新一代她又有新搞作，參與江蘇一間電視台的相親節目，尋找真愛。

片段所見，朱芊佩以白色連色裙出場，並化了妝，與其背心搬運工的形象相距甚遠。朱芊佩表示自己過去有兩段不太愉快的戀愛經歷，又指自己也是一個女人，特別是生病時會感到無助，也希望有其他人愛錫。而她的擇偶條件是希望找一個腳踏實地，不要總想着坐享其成或賺快錢的男子漢，又希望對方能尊重自己搬運工的職業，因為她明言會繼續做這份工。

朱芊佩一出場，有男嘉賓就大讚她可愛，還有男嘉賓覺得她特別讓人想保護她，似乎都對朱芊佩很滿意。但這個節目除了男嘉賓，還邀請了男嘉賓的父母出席。當朱芊佩問及這些嘉賓的父母，將來結婚，會否反對朱芊佩繼續做搬運工時，有父母表明反對，亦有父母意見不一，其中三號男嘉賓榮迪申的母親認為朱芊佩「必須放棄」，但榮迪申父親就認為朱芊佩的職業受矚目，家人亦感到光彩，會格外照顧她。

最後三號男嘉賓榮迪申成功抱得美人歸。（《新相親大會》片段截圖）

這一番亦得到兒子榮迪申的認同，榮迪申又認為職業、夢想無分貴賤，不能用收入去衡量，過自己想過的生活才是美好的人生。他又向朱芊佩承諾會給她安穩的生活，不再讓她過苦日子。而朱芊佩似乎很受落，在最後選擇的環節，朱芊佩不假思索就選擇了榮迪申，最後兩人成功牽手，榮迪申更以公主抱的方式將朱芊佩帶下台。

內地網民不少都很喜歡朱芊佩，紛紛到節目的微博上祝福這對戀人；但有網友認為二人的差距較大，關係未必長久。

（微博）