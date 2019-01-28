江蘇漢駕考筆試被揭作弊　一身裝備令警員震驚：簡直特工級

江蘇宿遷一名40歲左右的男子在駕駛執照的筆試中作弊，被取消考試資格。「厲害」之處在於，此人全身裝上「高科技作弊裝置」，就連警員檢查後也覺得震驚，直言「簡直是特工級」。

陳男身上纏繞大量輔助設備和線路。（現代快報）

1月24日下午2點左右，江蘇宿遷市交警支隊車管所一試場正在進行駕駛執照科目一理論考試。監考警員期間發現，40多歲的考生陳男表現異常，眼神飄忽，精神高度緊張，行為舉止不自然。警員走近查看，發現其左手搭在電腦顯示屏前方，有明顯抖動的痕跡。

警員感覺有可疑，隨即檢查陳男，發現他的左手袖口藏著一副微型攝影機，耳朵還藏有一粒極其細小的耳機，身上更纏繞大量輔助設備和線路。原來，陳男通過戴在手上的微型攝影機拍攝題目，傳輸到接收器上面，然後再發射到考場外，再通過耳機接收答案。

全套器材價格1.3萬元

陳某交代道，自己年紀大、記憶力不好，加上平時工作較忙，才花費1萬3千元人民幣購買器材作弊。這身裝備亦令警員感到震驚，直言：「簡直是特工級！」

據相關規定，在駕駛執照考試過程中有賄賂、舞弊行為者，會被取消考試資格，已經通過考試的其它科目成績無效，申請人在一年之內不得再次申領駕駛執照。目前，陳男已被移交至派出所作進一步處理。