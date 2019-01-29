【中國漫遊】嗜賭兒多次偷父母醫病錢　母親含恨離世

四川一名嗜賭成性的不孝子，竟然為賭博偷取父親的9萬元人民幣手術費，令父親聲言要跟他脫離父子關係。 不孝子被揭發並不是首次這樣做，過去亦試過偷取患癌母親的醫藥費，令母親含恨而終。

在四川樂山市人民醫院，58歲的王文華正在留醫，他被診斷出主動脈夾層，急需要做手術。

這個時候，一直很少聯絡的兒子王元忠主動回來照顧他，還送他到醫院。但原來一切都是一個局，王元忠送父親到醫院就失聯，還挾走拿來付醫藥費的九萬元人民幣，王爸爸病情再痛，都不及被兒子偷錢痛，即使躺在病床上，亦堅持要與兒子斷絕關係＿

最可怕的是，兒子王元忠並不是第一次這樣做，之前他母親確診患癌，他又是照顧了母親一周左右，便拿着母親兩三萬元的治藥費一走了之，結果母親於去年10月病逝，臨終前想見兒子一面也見不到。無人知道王元忠去了哪裏，但家人估計是由於王元忠嗜賭成性，所以要偷錢去賭，他小時候試過偷了家裏數千元，被父親斬斷他一節手指，慶幸最終能到醫院駁回。

現在王文華的手術費，親戚已經準備好，手術後要慢慢休養，但對於如何勸導他兒子，親戚都說全無辦法。有律師就指，王文華可以要求王元忠賠錢，並負起照顧年老家屬的責任。

而事件曝光後亦引起網民的強烈讉責，當地的媒體更呼籲民眾提供王元忠的去向，但亦有網民認為事件是由於家長的教育出了問題，值得反思。

（梨視頻／成都商報）