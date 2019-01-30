廣西重達2噸隕石被盜　警方懸賞3萬徵線索

1月27日凌晨，廣西賀州市昭平縣黃姚鄉北萊村傳出其鎮村之寶──隕石被盜。 對此，當地警方已展開搜索，並發出「關於敦促黃姚鎮北萊村『2019.1.27』盜竊案犯罪嫌疑人投案自首的通告」，懸賞3萬人民幣徵求線索。

圖為北萊村「大銀」的原址。（VCG）

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1月27日，內地網民發帖爆料，位於廣西北萊村的大隕石被盜。據悉，該隕石1983年6月被發現於廣西昭平縣，總重約2噸，雞蛋形，長約120厘米，最大直徑約65厘米。

廣西警方表示：「接獲報案後，立即查看了天網監控和走訪當地群眾，初步調查發現，現場並沒有明顯的拖拽、推動的痕迹，應該是藉助工具把隕石吊上車的。同時，發現了一輛可疑農夫車於當日凌晨3時50分左右從該村村委會經過，並有目擊證人稱，有看見3到5個人在放置隕石的亭子邊徘徊。」

北萊村村委會主任張積欣表示，「聽村裡的老人說，這塊隕石有兩三百年的歷史了，之前還曾經被用於鍊鋼，但熔點高，沒能熔化。村裡人都很重視這塊隕石，叫它『大銀』，之前在山邊就有人想偷走，但比較重，沒成功。」

為防患未然，張積欣指出，「2015年，為了更好地保存隕石，村民自發籌款建涼亭用於保存隕石。當時，幾十個人用木棍撬動隕石，『滾』回距離原來所在地三四百米的涼亭。甚至，村民還用水泥將隕石固定在涼亭底座上。」

然而，鎮村之寶還是被盜竊了。

目前，廣西警方已發出「關於敦促黃姚鎮北萊村『2019.1.27』盜竊案犯罪嫌疑人投案自首的通告」，並懸賞3萬人民幣徵求線索；同時，緊密蒐查可疑人士，至於具體細節，警方表示不方便透露。

（北京青年報）