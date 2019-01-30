【繼深圳及北京後】處理「殭屍企業」　上海下月1日成立破產法庭

上海高院院長劉曉雲在周二（29日）透露，上海將於下月1日揭牌成立繼深圳及北京後全國第三間破產法庭，以處理「殭屍企業」的問題。

上海第十五屆人大第二會議在當天專題審議「轉變政府職能，優化營商環境」，席間有來自商界的人大代表諸正偉提問「既然有『殭屍企業』，我們的法院為甚麼不能開一個破產法庭？」

諸正偉表示，事實上很多已破產但仍未註銷的公司，最終會變成「殭屍企業」是受現時制度所限。例如某公司的資產裏有汽車，但負責人無法把汽車轉移到另外一間公司，結果「資產轉不走，企業清理不掉，就成了一個『殭屍企業』」。諸正偉建議，如果兩個公司的資產同屬一個法人化表，應允許資產轉移，甚至要更進一步設立破產法庭，讓技術亦能透過法律剝離保留。

劉曉雲透露，上海將在下月1日起成立全國第三間破產法庭。（視覺中國）

劉曉雲即場回應指，上海現有的法律系統暫未有專門的破產法庭，但在上海第三中級法院和鐵路法院均設有破產示範庭，並會在下月1日起正式成立破產法庭。劉曉雲又表示，在破產審判方面，目前最高法院正在加強相關工作，已批准北京、深圳、上海三地成立破產法庭，上海的則會將現時的鐵路法院建設成為破產法院。

屬全國首間的深圳破產法庭在月初成立。（網上圖片）

北京破產法庭正式揭牌成立。（澎湃新聞）

據此前報道，深圳在1月14日正式揭牌成立全國首間獨立運作的破產法庭深圳破產法庭。北京破產法庭則是在周三（30日）揭牌，管轄範圍包括審理市轄區內市級以上（含本級）工商行政管理機關核準登記公司的強制清算、破產案件及衍生訴訟案件，跨境破產案件等。

（澎湃新聞）