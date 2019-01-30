【國寶級資源】日男帶和牛精液受精卵往中國　被提出刑事檢舉

日本大阪一名男子去年7月試圖將和牛的受精卵與精液帶到中國，涉嫌觸犯《家畜傳染病預防法》，日本農林水產省昨日（29日）正式向大阪府警方對這名男子提出刑事檢舉。

日本和牛聞名世界，身價相當昂貴，亦被日本視為「國寶」。（視覺中國）

日本農林水產省表示，該名男子於2018年7月在大阪府港口，沒接受農林水產省動物檢疫所的出口檢查，就將和牛的受精卵及精液帶上駛往中國的船隻運載出國。後來在中國海關，被檢疫當局告知「不得進口」，於是他再將這些和牛受精卵和精液運回日本，向動物檢疫所申報時被發現。

該男子表示，不知道這是違法行為，又說自己是「受朋友之托」。據了解，他帶離日本的和牛受精卵和精液被裝在直徑2毫米、長約13厘米的管狀容器，約有數百支管子，收在專用的運輸容器內。

日本和牛聞名世界，身價相當昂貴，亦被日本視為「國寶」。（視覺中國）

日本禁止牛隻精液或受精卵出口中國

日本《家畜傳染病預防法》規定，牛隻的精液或受精卵要出口時，必須經過家畜防疫官檢查，取得出口檢疫證明書。如果違法，可處3年以下有期徒刑或100萬日圓（約7.15萬港元）以下的罰款。此外，日本政府目前與中國並未締結有關牛隻精液或受精卵出口的雙邊協定，故不得將牛隻精液或受精卵出口到中國。

日本和牛聞名世界，身價相當昂貴，亦被日本視為「國寶」。《日本經濟新聞》報道指，如果日本和牛受精卵和精液等流到海外，使得海外繁育出和牛，可能對日本國內的農畜産業構成打擊。

（朝日新聞／日本經濟新聞）