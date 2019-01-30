【造謠】微博稱外賣員不滿劣評殺一家三口　北京美女主播被刑拘

微博女網民「魚醬」日前聲稱北京某屋苑發生一宗滅門慘案，有外賣員不滿被顧客劣評，竟將對方一家三口全部殺死，男屋主更被分屍。 北京海淀警方事後澄清是不實謠言，更表示微博網名為「魚醬」的張某已被刑事拘留。

張某在微博上發文，聲稱數天前看到「烏泱泱的烏鴉在飛」，然後就從咖啡館老闆口中得知某屋苑發生滅門慘案，「據說小區有一戶人家外賣給了差評，一家三口被外賣滅門了，男主人還被剁了好幾段」。面對其他網民的質疑，張某聲稱事發的屋苑是在海淀區溫泉鎮，並繼續繪聲繪影稱「這兩天已經破案了，據說是賭博欠了很多錢，差評被扣錢壓垮了最後一根稻草」。

網民起底張某，發現她是頗具姿色的年輕女子。（微博）

貼文在網上瘋傳，更驚動海淀警方介入調查，後者在周二（29日）澄清是謠言，並在周三（30日）宣布張某涉嫌編造、故意傳播虛假訊息罪，現已被刑事拘留。

有網民隨即「起底」張某，發現她原來是一名頗有姿色的女主播，紛紛留言批評「還甚麼烏泱泱的烏鴉在飛，看描述還以為鼬滅門宇智波呢」、「顏值再高沒腦子也白搭」、「真是一點都不冤，造謠造的有鼻子有眼的，還通過轉發，自己給自己加戲。」張某的微博如今已被刪除。

（微博）