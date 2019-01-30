難忍多人問路阻診療　成都義肢中心醫生搬出「進撃的路牌」

位於成都的華西醫院温江院區義肢中心一個人體模型近日在網上走紅，其毛骨悚然的站在走廊上，手上掛有一塊「此路不通往其他科室」的指示，被網民形容為「進撃的路牌」。

從照片可見，一個全身肌肉外露的人體模型抬起左手「指路」，手掌上還掛着牌子，上面寫有「此路不通往其他科室」。（網上圖片）

從照片可見，一個全身肌肉外露的人體模型抬起左手「指路」，手掌上還掛着牌子，上面寫有「此路不通往其他科室」。有病人認為模型上的肌肉、骨骼、眼球都太過清晰，放在路中非常驚悚。據義肢中心的醫生周勇指，這人體模型原本給實習醫生作肌肉結構的講解，但由於該義肢中心鄰近其他較繁忙的骨科、腎病科等科室（診療室），故過去不時有人闖進義肢中心問路。

儘管醫院本身亦有標準的指示牌，但是由於不夠醒目而經常被訪客忽視，而絡繹不絕的問路訪客亦嚴重影響義肢中心正常的診療工作。據周勇表示：「在沒有設置這個人體模型指路牌的時候，一天得有幾十個人來問，廁所在哪？門診在哪？哪能復印？換上了這個指路牌以後，問路的明顯少了，一天也就兩三個......出於好意我們做了這個人體模型的指示牌，效果真的很不錯」，更指這個人體模型路牌其實已經設置了約半年。

人體模型路牌近日在網路上曝光後，網民紛紛表示：「要是半夜想尿尿應該會直接噴出來吧」、「看得出來醫生被問得很煩」、「有的人在任何地方都是不看指示牌和門牌的」、「進擊的路牌」、「這個人體模型就是上一個問路的人」。對於模型近日在網上走紅，甚至吸引了民眾到場拍照打卡，周勇呼籲不要來打卡了，以免影響了醫院的正常工作和病人的治療休息。

（北京青年報）