【同居10多年】南京男連殺疑出軌女友一家3口　庭上稱被逼動手

去年在江蘇南京，有一位水果店老闆懷疑同居10餘年的女友出軌，再加上與女友家人曾經有衝突，結果在去年農曆新年前夕，在友人幫助下勒死女友弟弟，隨後更殺害女友及其父親。 據內地《現代快報》1月30日報道，1月29日，南京市中級人民法院開庭審理此案，疑犯在庭上稱自己不想殺人，動手也是被逼的，其從犯友人亦拒不認罪，自稱並未看見案發經過。 受害者家屬要求法庭判處疑犯死刑，並要求賠償損失共計207.8萬元（人民幣．下同）。本案並未當庭宣判。

南京男疑出軌一夜殺女友一家3人，庭上自稱被逼動手。（現代快報）

今年51歲的張德華（化名）是安徽人，在南京經營水果店，並交由女友王麗（化名）打理，不過張德華透露：「王麗有一個弟弟叫王明（化名），幾年前想開家蔬菜店，問我借了幾十萬，一直不願意還。另外，王麗的父母來南京看病，衣食住行都算在我頭上。看在王麗的份上，這些我一直忍著。」

2017年，張德華發現王麗經常不在水果店裡，沒事就跑出去與一名同鄉男子吃飯和唱歌，雙方多次就此爭執。某日張德華在水果店裡查帳，發現賺的錢都不見了，認定是王麗把錢拿走搞「外遇」。雙方激烈爭執，王麗更找來父親和弟弟王明（化名）打了他一頓。張德華自始心生殺意。

行兇後回安徽跟病母交代事情

去年2月，張德華與友人小五（化名）合謀，於飯店聚餐後以送王明回家為由，誘使其登上座駕，在路上趁機行兇。張德華先搧了王明幾個巴掌，然後扯著王明脖子上的圍巾，想將他勒死，其間小五用力按住王明。之後張德華為確保行兇得手，還從座位下方拿出一把鐵錘，對著王明的頭部補錘了幾下。

當晚張德華回到家裡。從廚房拿了把刀將王麗捅死，更拎著鐵錘來到王麗父親的住處，將老人錘死在床上。報道指張德華事後回到安徽，跟病房裡的母親交代事情。2月3日，警方在安徽某醫院裡逮捕張德華，次日小五也被緝捕歸案。