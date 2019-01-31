江蘇25歲男子不堪家人催婚催找工作　危坐高架橋欲輕生

馬上就是農曆新年了，許多單身青年都會面對親戚朋友各種「催催催」。江蘇宿遷市一名25歲男子就因為不堪忍受家人催他找工作及女朋友，一時想不開爬上高架橋欲輕生，好在民警及時相勸，將其救下。

25歲男子不堪家人催促找工作和女朋友，危坐高架橋欲輕生。（現代快報）

這名情緒激動的男子在28日（周一）上午走到當地的一座高架橋上，意圖跳橋輕生。民警接到報警後趕到現場後，男子對民警大吐苦水：

我沒有工作，今年25 歲了也沒找到對象，經常在家待著，我也不是不想好，只是沒有找到我喜歡幹的事情，家裏人又不理解我，馬上過年了，天天催我找工作，催我找對象，還經常訓我，揍我，我心裏實在是苦惱！

這名男子又說，當日父母一大早起來又開始對他說教，他覺得委屈便準備要跳橋輕生。民警聽後即安慰他說：

你看你個子又高，長得又帥，只要有份穩定的工作，肯定能找到稱心的對象。話說回來，天下沒有哪個父母不希望自己子女成才的！

民警對意圖輕生的男子苦苦相勸。（《現代快報》）

民警花了兩個多小時，成功使男子回心轉意，男子更掩面痛哭起來。這時民警趁機坐到他身邊，並把他拉回到了安全區域。男子事後更向父母認錯道歉，並立下了保證書，表示以後一定會努力，再也不意氣用事。

（《現代快報》）