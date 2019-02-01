華誼兄弟去年第四季突巨虧逾13億　深交所質疑或為業績「大洗澡」

由王中軍、王中磊兄弟創立的內地知名娛樂公司「華誼兄弟」，周五（1日）發公告指接獲深交所問詢，要求說明2018年第四季度大幅虧損超過13億元（人民幣．下同）的原因。

位於江蘇蘇州陽澄半島旅遊度假區的華誼兄弟電影主題公園。（視覺中國）

公告指，華誼兄弟在2018年預計全年虧損9.82億元至9.87億元，但該年前三季度的淨利潤為3.28億元。換言之，華誼兄弟是在第四季度突然巨額虧損至少13.1億元。華誼兄弟解釋虧損的主要原因是電影、電視、品牌授權與實景娛樂等項目收入下降，計提資產減值損失大幅增加。

深交所要求華誼兄弟解釋大幅虧損的原因，說明是否存在通過計提商譽減值對業績進行「大洗澡」。所謂「大洗澡」，即會計術語「Take a big bath」，意思是上市公司有意壓低上一年度業績，將利潤推遲至來年再集中呈現，以達致業績大增的效果。

深交所要求華誼兄弟解釋業績巨額虧損的原因。（視覺中國）

對於業績是否存在「大洗澡」，深交所要求華誼兄弟補充說明資產減值損失的資產類別、金額、形成主要資產的具體事項、時間和性質及擬計提減值準備的金額；結合近三年主要資產減值準備的計提政策和變更情況、計提情況，說明本期主要資產計提大額減值準備的測試過程、計提原因及合理性，是否符合會計準則的相關規定。

其次，深交所要求華誼兄弟結合子公司行業發展狀況、經營環境、財務指標變化等情況，說明2017年度、2018年半年度不計提商譽減值，今次大幅計提商譽減值的原因與合理性。另外，華誼兄弟亦需說明2018年度擬計提減值的商譽及相關資產發生減值迹象的時間點，是否已及時進行減值測試並履行相應信訊披露義務和風險提示。

（澎湃新聞）