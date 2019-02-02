杭州一互聯網公司高調宣布「996工作制」　涉違法加班被立案調查

中國有讚有限公司（以下簡稱「有讚」）上月公開宣布將實行「996工作制」後，令內地互聯網行業愈來愈嚴重的加班問題引起熱議。 據澎湃新聞2日消息，該公司總部所在地杭州西湖區的勞動監察部門已立案調查，如果違法加班行為屬實將依法對該企業進行查處。

網民爆料稱有讚公司在年會上高調宣布推行「996工作制」。（網上圖片）

上月，有網民爆料有讚公司在年會上高調宣布實行「996工作制」，即正常工作時間為早上9：30到晚上21：00，周三為家庭日，員工可按晚上6點正常時間下班，遇緊急項目時，一周工作6天，每天工作時間會更長。

雖然在內地互聯網公司之中，實行「996工作制」幾乎成為默認標配，但有讚今次明目張膽推行該制度，有報道指引發部分員工及同行的不滿。有內地律師分析指出，企業要求加班須經員工同意，並根據加班時長支付相應的加班費，否則就是違法。截至1月24日，杭州西湖區人力資源和社會保障局勞動保障監察大隊稱已接到30多起「關於有讚公司違反勞動法」的信訪投訴件，目前大隊已立案受理。執法隊員其後已前往有讚公司進行調查，並約談公司相關負責人。

據負責辦理此案的執法人員介紹，「996工作制度」的說法要結合上下文來理解，調查中，有讚公司稱這一說法在提到攻堅項目時，技術人員在一定期間內要按「996工作制度」上班，並不是說全員都要實行，而且基層員工對這一說法也表示理解。

有讚公司相關人士1月31日回應時則表示，並沒有強制要求「996」。此前該公司CEO白鴉（真名朱寧）在朋友圈回應稱：「幾年後回頭看，這（實行「996工作制」）絕對是好事，讓更多人了解有讚文化。」

有讚公司自稱是一個商家服務公司，可以幫商家網上開店、網上營銷、管理客戶、獲取訂單等。（鈦媒體）

據該公司官網介紹，有讚是一個商家服務公司，其開發有多款軟件，可幫商家網上開店、網上營銷、管理客戶、獲取訂單等。去年四月，港股上市公司中國創新支付公司換取有讚的51%股份後，有讚成功在香港借殼上市。當時CEO白鴉聲稱有讚的市場價值將超過60億港幣。

（澎湃新聞）