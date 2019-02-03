中國棋手柯潔因低級失誤失冠軍　當場怒摑自己耳光

第七屆CCTV賀歲杯中日韓新春圍棋爭霸賽於北京時間2月2日在中國成都落幕。目前排名世界第二的中國棋手柯潔九段在決賽的官子階段出現重大失誤，將勝利拱手讓於排名世界第三的韓國選手朴廷桓九段。在發現自己失誤後，柯潔竟然當場打了自己一個耳光。

柯潔在賽后發布的微博。（微博截圖）

本屆比賽的首輪對決中，柯潔執黑以四分之三子的微弱優勢驚險戰勝朴廷桓。按照比賽規則和抽籤結果，柯潔直接晉級決賽，而朴廷桓在戰勝日本選手芝野虎丸後得到了決賽名額。

當日，朴廷桓猜先猜到黑棋。開局階段，他在左下角的戰鬥中逐步確立了優勢，但隨後在中腹下得稍稍有些軟，柯潔抓住機會連發強手，迅速控制住了局面。此後，柯潔在官子階段（注：圍棋比賽中三個階段中的最後一個階段）卻出現重大失誤，打了一個「大勺」，朴廷桓抓住機會尖斷白棋，一舉逆轉。

柯潔的意外失誤也讓解說員大為吃驚，「柯潔這種位置的棋手，這樣出錯的概率非常非常低。」柯潔也對這一步棋非常不滿，先用左手輕拍自己，隨後用右手給自己一個大耳光，右臉瞬間留下清晰的巴掌印。

中國國家圍棋隊領隊華學明表示這是典型的「一著不慎，滿盤皆輸」。最終，柯潔以三又四分之三子的劣勢告負。柯潔的獎金也從80萬元人民幣驟減為40萬元。

賽後，柯潔也在微博上發文稱：「以職業生涯中打過最大的漏勺結束了今年全部比賽，價值40萬的勺子就當買個教訓吧，有人告訴我又上熱搜了，下棋的時候很失態，抱歉，我會注意，下次我換個地方。」

柯潔1997年8月2日出生於中國浙江，2014年8月，柯潔在gorating世界圍棋等級分排名中排名第一，至2017年12月，連續四十個月排名人類圍棋世界第一。不過，2018年他的排名降為第二，居於朴廷桓之後；而今年最新排名中，世界第一為韓國棋手申真諝，柯潔仍居第二，第三則是朴廷桓。

2017年5月，柯潔曾和AI棋手AlphaGo對弈，最終以0：3落敗。

（新華社、微博）