鄭和艦隊曾發現澳洲大陸？　西澳海灘發現明代佛像

近日，兩名澳洲男子在西澳洲州用金屬探測器發現了一尊被認為是中國明朝製作的青銅「嬰兒佛像」。 據澳媒報導，這尊佛像或可證明1421年明朝的鄭和的寶船曾來澳洲探索過，該時間比歐洲人抵達澳洲早了200多年，如果屬實則可能會改寫目前已知的澳洲歷史。 不過，也有專家指出，這件佛像可能是最近一百五十年來華人帶來澳洲並遺失在這裡的。

兩名紀錄片拍攝者偶然發現了這尊佛像。（網絡圖片）

佛像重量超過1公斤。（網絡圖片）

據澳洲《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）報導，德尚（Leon Deschamps）和湯姆森（Shayne Thomson）經營一家電影公司，正在拍攝拿破崙統治時期從法國航行至澳洲相關的影片。

日前，德尚和湯姆森在海岸邊試用金屬探測器，為拍攝做準備，他們的金屬探測器突然發出信號，表明離地面很近的地方有金屬物品，他們挖掘1分鐘後，發現這是一尊小佛像。這尊小雕像似乎是由鍍金青銅製成，儘管尺寸很小，但重量超過1公斤。

二人向西澳洲海事博物館報告了這一發現，還發去了照片和清晰畫面，後者建議他們聯繫當地華人協會「中華」。該協會又讓他們與澳駐華大使取得了聯繫，大使辦公室正就此展開進一步調查。此外，他們還聯繫了中澳歷史博物館。

德尚稱，他們諮詢了專業的古董商人，後者「毫不猶豫地將佛像的年代定為明朝初期」，約在1350至1637年間。

目前出現的最令人激動的說法是，它可能與1421年鄭和領導的「明朝尋寶之旅」有關。這可能意味著，在荷蘭人德克·哈托格（Dirk Hartog）1616年登陸澳洲西海岸的200年前，中國人就到過這片土地。

中澳歷史博物館副主席馬克·王表示，在澳洲，明朝的物品很少見，如果這尊佛像能被認定為是明代的，那將非常特別。不過，他也表示，即便證明這件佛像是明朝物品，它也未必是明朝來到澳洲的；他說，佛像也可能是在最近150年間被帶到此處的。

此外，也有意見表示，佛像所在位置臨近海岸，歷史上曾有馬來人及華人采珠者的采珠營地，佛像也可能是他們帶來的。

1818年，來自廣東的麥世英在傑克森港（Port Jackson）下船，成為有記載的最早一批來澳華人中的一員。