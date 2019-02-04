14歲少年與家人爭拗怒而出走：我要上秦嶺當道長！

日前，陝西西安一名初中二年級學生，因和家人發生矛盾，一氣之下決定上秦嶺「當道長」。 不過，這名少年在登山途中被警察攔下，目前已經被家人接回家，其家長表示以後會和孩子多溝通。 此事被媒體報導後引起許多網民關注，還有道長表示：我們招的道士要有大學學歷，你要先好好學習！

民警在和少年（右）交談。（網絡圖片）

地處秦嶺的的西安灃峪口各種寺廟雲集，常常聚集許多信眾或遊客。不過，日前，民警卻發現一個男孩拉著皮箱正在一點一點往山上挪。對此感到奇怪的民警上前詢問，但是無論問什麼，他一概不答。

為了避免男孩上山發生意外，民警在山道上和他溝通了半個小時，終於說服他下山上了警車，經過一番耐心溝通，男孩終於把自己母親的電話告訴了民警。

民警聯繫上男孩的母親得知，孩子最近跟家裡鬧矛盾，說要出去散心，走的時候還拿了個箱子，結果到現在還沒回來，現在家裡正在四處找他。

少年的父親（右）表示，兒子在網上看了許多資料，對修行道法感興趣。（視頻截圖）

隨後男孩的父親趕到了派出所。男孩的父親說，14歲的兒子學習成績尚可，可自從一年前孩子在網上看了一些關於修道的信息之後，就著了迷，時不時鬧著要上山修道，事發當天和家人發生矛盾，於是悄悄地一個人離開了家，不過，家人沒想到他居然是要「上山修行」。

民警隨後也對這個男孩做了耐心細緻的心理疏導，孩子父親也表示，回家後會跟孩子多交流，把心思放在學習上。

14歲少年想要當道長的消息在網上也引起了不少網民關注，不少網民猜測，這位少年可能看過修仙的網絡小說，受了影響。

此外，也有道教人士發表評論，如微博認證的全真道士梁興揚就留言稱：「不好好學習怎麼可能當個好道士？風水司只招收本科及以上學歷的修仙者，快回去好好學習！」