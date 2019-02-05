【弄巧成拙】安徽秋褲男駕寶馬贓車返鄉過年　遭警循行車路徑逮捕

打工仔揸住架新到手的寶馬車返鄉過年，聽上去是個頗為勵志的故事？不過若是偷來的車，結局就大不同了。日前，安徽一名身著秋褲的男子駕駛偷來的寶馬車回鄉過年，警方循著行車路徑找到他，並以涉嫌盜竊罪將其依法逮捕。

身著秋褲的男子駕駛偷來的寶馬私家車返鄉過年，遭到警方循行車路徑逮捕歸案。（示意圖／網上圖片）

安徽歙縣的江女士在當地經營民宿，她與丈夫年前外出一天後，回來時卻發現停在門口的寶馬私家車不翼而飛。江女士立即查看閉路電視，發現車是在凌晨1點多被人開走，更在室內監控畫面看到一名下身穿著秋褲男子拉開抽屜盜走鑰匙的過程。

江女士立即報案，經辨認，秋褲男正是該民宿一名詹姓住客。據江女士回憶，詹男身份信息顯示為安徽池州青陽人，一直與另外兩名同鄉合租在一間房。

警方通過查閱監控錄影，很快掌握車輛被盜後的行駛路徑。原來，詹男案發當日將自己的白色大眾（Volkswagen，又稱福士）私家車停在工地後，偽裝並徒步到民宿門口，盜走江女士的寶馬7系車，隨後由該省黃山市徽州區潛口鎮駛上高速公路，在太平湖下高速，再途徑過境公路，最後消失在池州市青陽縣。

更誇張是，詹男當晚沒休息，他直接乘搭巴士折返歙縣，將自己的大眾私家車開回青陽鄉下。案發翌日，歙縣警方派出工作組趕赴青陽縣，在當地警方配合下，於一處偏僻停車場內將疑犯詹男抓獲，並扣押作案用車及被盜車輛。目前，詹某涉嫌盜竊罪被依法逮捕，案件還在進一步偵查中。

（安徽網）