【專家斥低端錯誤】血液製品被愛滋病毒污染　涉事公司擁央企背景

江西衞健委據傳檢測到一批由上海新興醫藥股份有限公司生產的靜脈注射人體免疫球蛋白被愛滋病毒污染，國家衞健委其後更下發通知全國停用及封存涉事批號，同時要密切觀察已注射者的情況。 有專家表示，若然情況屬實，「是一個非常低端的錯誤」，但不必過份憂慮，已注射者不一定會因此感染愛滋病。

上海某大醫院的血液科主任向內媒《每日經濟新聞》解釋，一般的採血有空窗期，但血漿放在冰庫一段時間後，會再把捐血者召集回來再進行檢測，更何況現時是有直接的方法可以檢測到病毒或抗體，「這個是很常規的指標，如果按照程序來是不會出現這樣的問題。」

上海新興醫藥在凌晨仍頻繁有車輛及人員出入。（中國經營網）

該主任又指，目前的關鍵是要弄清楚是採血供體還是產品製作過程中出問題，以及有問題的產品流向，盡快回收複檢。他又表示，已經注射有問題批號的人亦不一定就會感染愛滋病，「按理在製備過程中間，有殺毒的過程。」

另一方面，報道提到涉事的上海新興醫藥是一間有官方背景的大公司，由「中國醫藥健康產業股份有限公司」控股管理，母公司是央企「中國通用技術（集團）控股有限公司」。上海新興醫藥於2000年8月成立，前身是解放軍總後衛生部上海新興血液制品研究所，註冊資本1.64億元人民幣。

未知是否受事件影響，雖然時值農曆新年假期，但位於上海浦東新區的上海新興醫藥在周三（6日）凌晨仍頻繁可見有車輛及人員出入，更有嚴格保安，需要指紋驗證才能入內。

（每日經濟新聞）