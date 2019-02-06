【杯子的秘密】媒體踢爆合肥酒店鎖死安全通道　客用毛巾擦馬桶

去年11月，內地網民「花總丟了金箍棒」踢爆北京、上海、福建福州、貴州貴陽等地的30多間五星級酒店，無一例外均有衞生問題，引起軒然大波。如今幾個月過去，內地酒店業服務有無好轉？有媒體日前暗訪安徽合肥的酒店發現，其暗訪對象不僅房間不夠整潔，清潔不合標準，甚至有安全隱憂。

記者發現，有一間酒店衛生間洗臉台的面盆不牢固，居然用繩子和木板做了臨時加固。（影片截圖）

江蘇廣電融媒體新聞中心派出記者，探訪安徽省合肥市的兩家格林豪泰連鎖快捷酒店。

1月24號下午，兩名記者分別入住合肥兩家格林豪泰酒店。

報導指，這兩家門店的電梯都沒有安裝梯禁，外來人員可以隨意進出客房所在樓層，前台服務員對此也是不聞不問，晚上還會有人從門縫間塞入疑似色情服務的卡片。

這兩家酒店的消防安全狀況更是慘不忍睹。在一家酒店，記者順著其中一條逃生通道走，發現竟然是被鎖起來了。另一家門店，二樓的逃生通道本該是禁止鎖閉的，但實際上卻拉不開，門已經損壞。

在一家酒店，逃生通道大門竟然被鎖起來了。（影片截圖）

按照《公共場所衛生管理條例》，酒店的床上用品、毛巾浴巾要做到「一客一換」，馬桶、洗臉台要做到「一客一消毒」。但記者探訪發現，兩家酒店都做不到這一點。

兩位記者都保留了原有客房，然後各自去對方的門店重新辦理入住。在重新登記之前，記者用螢光筆在各自房間的床單、被套、枕套、浴巾上寫下「神秘訪客」四個字，並在房間裡安裝了攝像頭。

結果，入住後，記者發現被套上的「神秘訪客」四個字還在，也就是說，被套沒換，床單也沒有換，枕套同樣沒有換。

記者留下的攝像機拍攝發現，酒店工作人員用客用毛巾擦洗馬桶。（影片截圖）

不換床單被罩 卻要加收清洗費

攝像頭拍到的畫面顯示，清潔員只整理了一下此前記者睡過的那張床，沒有睡過的另一張床，清潔員碰都沒碰。而在衛生間，清潔員只是將毛巾和浴巾整理了一下，並沒有更換。另一家門店清潔員拿記者用過的毛巾擦馬桶、水槽，未對馬桶消毒，馬桶坐墊更是連擦都沒擦。同樣，床上用品也沒有做到「一客一換」。

讓人意外的是，記者退房離開後，工作人員居然打來電話特地說明，房費里加收了一筆清洗費，20塊錢。