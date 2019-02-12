內地高價「研學遊」濫竽充數　只遊不學僅「拍照打卡」　

古人云，「讀萬卷書，行萬里路。」現在，許多父母也奉行這套圭臬，只要孩子們進入寒暑假，不少家長將目光投向了「研學遊」等海內外教育兼旅遊的活動，讓研學遊成了家庭教育新風潮。

每到寒暑假，許多父母花上大把資源，將孩子送去「研學遊」。（VCG）

據中國之聲《新聞縱橫》報道，所謂的「研學遊」，在內容上分類大致可分為四大類：一是到國外知名高校的遊覽和交流；二是插班式純學習類遊學；三是半研學、半旅遊的體驗式遊學；四是夏令營和冬令營式特色遊學。

實際在2016年，教育部等11部門就提出，要將「研學旅行」納入中小學教育體系，促進研學旅行和學校課程有機融合。但經內媒實際走訪發現，不少學生旅遊團還停留在「只遊不學」的狀態。

有些家長就抱怨，大費周章將孩子送出國外遊學，卻只有「拍照、打卡」，忽略教育意義。（VCG）

針對「只遊不學」、「高噱頭高價位」等，文化和旅遊部資源開發司負責人張吉林回應，下一步將研究制定研學遊產品標準，規範市場秩序。

張吉林又進一步說明，「我們會把市場上的產品規範起來，然後進一步規範市場秩序，讓大家能夠有一個比較健康的旅遊環境。」

同時，政府還將國內的博物館、文化館等很多文化設施做足健設。為孩子的研學旅遊提供了更寬廣的空間，以彌補教育市場供給上的缺口，來適應各個層次、各個階層、各個年齡段不同的遊學需求。

（中國之聲）