【椰樹牌椰汁】新廣告波濤洶湧標榜「豐胸神器」　海南工商局介入

相信不少香港人都聽過甚至飲過椰樹牌椰汁，惟這款黑色包裝、白色大字，附有火辣美女廣告的中國著名天然植物蛋白飲料近日惹上官非，被質疑虛假宣傳。 原產於海南海口的椰樹牌椰汁的2019年新包裝依舊沿用其「大胸美女」風格，甚至更進一步將產品定性為「豐胸神器」。當地工商局在周二（12日）回應指情況屬實，現已介入調查。

椰樹集團的2019年新廣告被質疑是虛假宣傳。（網上圖片）

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據內地傳媒報道，椰樹牌椰汁最新的宣傳照是一位穿着清涼的女性手舉飲料，廣告標語是「每天一杯、白嫩豐滿」，較以往的「白白嫩嫩」似乎有更多一層含義。更有甚者，不少網民在網上分享所見到的椰樹牌椰汁廣告，部分女性代言人的衣着更加清涼，上圍更加傲人。

報道又提到，事實上椰樹牌椰汁對「大胸美女」相當青睞，自2006年開始就開始在央視等媒體投放主題為「白白嫩嫩、曲線動人、喝椰樹牌椰汁」的廣告。雖然至今有不同版本，但無一不是穿着清涼、白皙豐滿的美女。

椰樹牌椰汁新廣告惹起爭議。（微博）

對此，中國品牌研究院食品飲料行業研究員朱丹蓬批評，椰樹集團已將廣告營銷演變成企業的品牌危機，「這類廣告為了博眼球，太低俗了，與椰樹牌椰汁本身的國宴飲料定位明顯不符，起到了反向效果。」此外，中山大學公共衞生學院營養學系主任蔣卓勤亦稱，椰汁只是一種飲料，並非保健品，「能不能豐胸要看它有沒有添加激素」，然而飲料中是不能添加激素。

（綜合報道）