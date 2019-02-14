武漢父向13歲子灌白酒鍛鍊酒量　男童酒精中毒陷昏迷需送院搶救

為了「鍛鍊」13歲兒子的酒量，湖北武漢一名父親主動向他灌下白酒，沒想到男童白酒下肚後，竟然神智不清，並陷入昏迷狀態。 男童隨即被送往醫院急救，發現是急性酒精中毒，所幸經過治療後已回復清醒。

武漢爸爸為子訓練酒力，孩子卻酒精中毒。（VCG）

2月12日晚上9時許，一名中年男子抱著一個10多歲的男童衝進武漢市第一醫院急診科。正在值班的副主任醫師劉霖還沒靠近，就聞到一股濃濃的酒氣。只見男童滿臉通紅，怎麼都喊不醒，懷疑是急性酒精中毒。經過緊急催吐和輸液治療，次日凌晨2時許男童才慢慢恢復神智。

陪同入院的男童母親稱，兒子歡歡（化名）今年13歲，當晚全家人參加從姑媽的送別宴。期間，丈夫王先生為「鍛煉」兒子的酒量，主動向歡歡倒了一小杯、大約二兩白酒。歡歡喝酒後不久就睡著了，起初大家不以為然，直到宴會結束，才發現他全身滾燙，怎麼都叫不醒。於是，她和丈夫立即把歡歡送往醫院。

劉霖指出，酒精對孩子的傷害遠比成年人大，「很多家長都以為把酒給孩子抿上一小口或者用筷子蘸一點舔舔沒事，其實這種行為非常危險。」

他強調，孩子處於生長發育時期，肝臟的發育和代謝功能還不完善，對乙醇的耐受力和分解力較差，即使是度數較低的酒，酒精也容易淤積在體內而引起中毒。尤其是孩子的神經系統發育不完善，對酒精毒性更敏感，可能導致大腦受損、引發癲癇甚至危及生命。

（武漢晚報）