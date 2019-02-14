加國大學選出「藏獨」會長　有中國留學生揚言抵制

據外媒報道，近期加拿大多倫多大學士嘉堡分校選出「支持藏獨」的學生會會長，因此引發部分中國海外留學生抵制。

多倫多大學士嘉堡分校選出支持藏獨的學生會新會長拉莫（右一），引起部分中國留學生連署抵制。（截取拉莫臉書）

多倫多大學共有3個校區學生，人數約9萬人，其中最大的城中校區有6萬人；傳出風波的是學生人數最少的士嘉堡分校（University of Toronto Scarborough,UTSC）。

據了解，士嘉堡校區有資格投票的學生人數約1.4萬人，但2月5日到場投票人數只有1500多人。也就是說，真正關注並參加學生會幹部選舉的人，只略略超過該校區學生的10%。

隨著開票過程明朗，士嘉堡校區學生會長確定由藏人拉莫（Chemi Lhamo）當選，不過因她支持西藏獨立，其個人網絡平台遭大量留言圍剿，有人痛訴自己「被騙」、更痛罵新當選會長支持藏獨是「吃裡扒外」、放言要讓當選無效。

目前，已傳出有大量的中國海外留學生準備發起網絡連署，聲稱藏人拉莫當選無效之訴。

根據多倫多大學官方統計，3個校區總計9萬名學生（含1萬9000多名研究生），其中國際學生共計1萬9000多人，以來自中國的留學生最多，佔1萬1544人。