【流浪地球】票房破35億暫居內地影史第三　加大打擊網絡盜版

今天（16日）下午，電影《流浪地球》官方微博宣布，該片累計票房達到35億元（人民幣，下同）。而根據實時票房網站「中國票房」數據顯示，截至下午18時，上映12天的《流浪地球》累計票房為35.11億元，位列內地電影票房總榜第三位。

《流浪地球》官方微博報喜，電影票房累計突破35億元人民幣。（微博）

據內地傳媒統計，《流浪地球》上映4天票房突破10億元，上映6天票房接近20億元，上映10天正式加入「30億元俱樂部」。

目前《流浪地球》距離內地影史票房第2的《紅海行動》（36.5億元）僅約1.5億元之差，預料不日之內將超越《紅海行動》，並繼續和排名第1的《戰狼2》（56.8億元）一決高下。而內地演員吳京也將同時成為內地影史票房第1位及第2位的主演。據悉，目前吳京已緊隨黃渤，一躍成為中國第2名票房破百億演員。

截至2月16日，內地電影票房榜前三位排名分別為《戰狼2》、《紅海行動》、《流浪地球》。（中國票房網站）

國家版權局：8部賀歲片納入重點保護名單

另據央視新聞16日消息，今年農曆新聞期間，多部院線熱映的賀歲檔國產影片，在收穫不俗票房和口碑的同時，也遭遇了嚴重的網絡侵權盜版。對此，國家版權局15日回應稱，將聯合多部門加大排查力度，遏制侵權盜版現象蔓延。

國家版權局相關負責人表示，目前已將8部賀歲電影全部納入2019年首批重點作品版權保護預警名單，加大對盜版監測力度。截至14日晚，已處理權利人投訴的侵權網址6362條。目前網絡侵權盜版整體已經呈下降態勢。

（綜合報道）