杭州男情人節打機唔出街　女友放火燒屋拉半裸男友出馬路「殉情」

情人節本是浪漫溫馨的日子，杭州一名男子在當日卻只顧著打機不理會同居女友。女友一時情緒激動，竟放火燒屋以引起男友的注意。可惜男友依然無動於衷，女友於是拉著男友出馬路「殉情」。

女子因男友在情人節對她不理不睬，於是點燃了床舖。她見男友依然無動於衷，朝床上潑了一盆水後就拉著半裸的男友出馬路「殉情」。（《青年時報》）

根據案情，男子周某今年23歲，女子王某今年33歲。2月14日（上周四）當天，王某眼看著男友只顧打機，對自己不理不睬，也沒有要出去約會的意思，就開始發脾氣。

兩人在一番爭吵後，王某想出一招，意圖嚇一嚇男友。王某用打火機點燃了扔在地上的紙巾，火勢迅速沿著床單蔓延到了枕頭。期間，兩人沒有按滅的煙蒂也引燃了床邊的垃圾桶。然而，周某對此仍然無動於衷。

於是王某朝床上潑了一盆水後，匆匆穿了一件毛衣，拉著只穿著內褲的周某走出家往馬路上走，原來王某企圖用車禍來威脅周某。根據現場影片的截圖，當時四周有不少車輛駛過，兩人走向馬路中心後一起蹲下並低下頭，彷彿將生死置之度外。

單位復燃令多名住客被困

幸好四周群眾及時發現並報警，兩人並未遇上車禍。但他們倆租住的單位卻未能倖免，在兩人離開後沒多久復燃，民警與消防員在濃煙中疏散了多名被困住客。因撲救及時，火災未造成傷亡，但兩人的單位焚燬，房內物品都化為灰燼。目前，兩人因放火被當地警方刑事拘留。

（《青年時報》）