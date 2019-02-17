【人類總是】鄭州漢搭巴士坐過站　兩度搶奪司機軚盤後被警刑拘

去年10月發生的重慶萬州巴士墮江事故震驚全國，「惡霸」巴士乘客滋擾司機隨即成為社會輿論焦點，類似的「乘客搶司機軚盤」事件紛紛在內地曝光。 例如在河南鄭州，近日就有一名男子因為坐過站，兩度上前搶奪司機軚盤；警方到場後，又「惡人先告狀」稱警察打人。最終，男子因涉嫌危害社會公共安全罪已被刑事拘留。

涉事男子兩度搶奪司機軚盤後被警刑拘。（網上圖片）

事件發生於2月15日下午6時4分，河南鄭州一架B2號巴士上，一名男乘客突然從車後方走上司機位，對著司機大叫：「我要下車你沒看到嗎？」然後出手兩度搶奪司機軚盤。司機當時先穩住方向，並立即採取緊急制動，有幾位男乘客將該男子圍住，防止他繼續搶奪軚盤。

同時，有女性乘客說：「咋回事？沒看見一車人嗎？搶方向盤，你再這樣我報警了。」該男子回應：「報，趕緊報。」隨後，有乘客致電報警，警員在10分鐘後到達現場。

10月28日，重慶萬州區一輛巴士在長江二橋墮江，導致15人罹難。警方事後調查發現，事件起因是一名女乘客因坐過站與司機激烈爭執互毆，導致車輛失控，與對向正常行駛的私家車相撞後，衝上路沿、撞斷護欄墜入江中。 重慶萬州巴士墮江事故

被捕後高叫「警察打人了」

男子之後被警方拘捕。警員問他的工作，男子卻反問：「你作為一個警察，應該問我為什麼要奪方向盤，而不是問我的工作。」隨後開始呼喊：「警察打人了。」

同日晚上，鄭州市公安局桐柏路分局發出通報交代事件，稱涉事男子倪某因坐過站，與巴士司機發生爭執，並兩次企圖搶奪軚盤，車上乘客配合司機將倪某控制並報警。目前，倪某因涉嫌危害社會公共安全罪已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

事件在內地網上引起討論，有人直斥男子有精神病，亦有人重提重慶巴士墮江事件：