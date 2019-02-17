【中國人】兒子被指是法國籍　前乒乓球國手鄧亞萍曬中國護照澄清

內地網絡早前流傳，曾獲多項世界冠軍的前乒乓球國手鄧亞萍的兒子林翰銘疑似擁有法國國籍。 面對質疑，鄧亞萍今日（17日）透過微博上傳自己和兒子的中國護照照片澄清，又強調兩人作為中國人而自豪。

鄧亞萍透過微博上傳自己和兒子的中國護照照片澄清仍是中國國籍，又強調兩人作為中國人而自豪。（微博）

鄧亞萍今日在微博發文，稱自己準備出發參加勞倫斯世界體育頒獎典禮，作為勞倫斯世界體育學會最早的中國委員，很欣喜地看到勞倫斯世界體育大獎上有越來越多的中國優秀運動員入圍。她又指，兒子林瀚銘也再次陪同參加典禮。

鄧亞萍還在微博上載出自己和兒子的中國護照照片澄清國籍爭議。她表示，網上關於她和兒子的國籍謠言，時間已經很長，「在此聲明，我和兒子林瀚銘一直以來都是中國籍，雖然他出生在法國，但一出生就拿了中國護照。我們作為中國人而自豪，能為祖國拼搏而感到驕傲。」

鄧亞萍又指，自己作為一位母親，希望大家能夠共同創造更好的成長環境給孩子們，也感謝廣大球迷朋友們多年來一直對她的關愛和支持。

林瀚銘生於法國 被質疑有法國國籍

2018年底，鄧亞萍的12歲兒子林瀚銘曝光，且被發現已入選北京乒乓球隊二隊。當時有聲音質疑，林瀚銘出生地在法國，使用的是法國國籍，卻能在中國的球隊打球。

資料顯示，鄧亞萍是中國退役女乒乓球運動員，從1989年到1997年，她獲得6次世界乒乓球錦標賽冠軍和4枚奧運會金牌。退役後出國留學，並和同樣是運動選手的丈夫林志剛結婚。她也曾出任共青團北京市委副書記、人民日報社副秘書長、人民搜索總經理等官職。

不過，鄧亞萍的「澄清」卻似乎未能令網民信服。不少網民表示，林翰銘生於法國，已擁有法國居留權（綠卡），將來也可以申請法國國籍：