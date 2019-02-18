【膽大包天】母親帶兒子故宮隨地小便又亂丟紙巾　網民：午門斬首

中國人熱愛旅遊，但卻不時有遊客不守規矩的新聞傳出。在北京故宮，近日就有網傳照片顯示，一名母親帶著兒子公然在地上小便。引起不少網民怒罵「誅九族」、「午門斬首」。

照片拍攝於為北京故宮園內，一名母親竟帶著年幼兒子，讓他在牆邊角落的雪地上公然小便，地上出現一灘尿漬。（微博）

本月14日，微博帳號「北京人不知道的北京事兒」上載出數幅照片。照片拍攝於為北京故宮內，一名母親竟帶著年幼兒子，讓他在牆邊角落的雪地上公然小便，地上出現一灘尿漬。據稱他們之後更將用過的紙巾亂丟在地上，令微博博主無奈寫道，「故宮，這麼多公廁不去，尿完用紙擦了還丟地上了…」。

北京故宮的工作人員回應時表示，故宮園內設有14間廁所，若遇人潮眾多時，也會加開流動廁所供民眾使用。他也提到，園區各處都設有管理人員，若發現類似情況會上前制止，也呼籲參觀者要多多發揮公德心。

事件曝光後，不少網民為之憤怒，直言午門斬首、誅殺九族：

這是要午門斬首的。 低端的東西。 大內之中都如此猖狂！ 宮裡的鬼魂不會放過你！ 誅殺九族！

亦有人表示理解，但應該要「有手尾」，事前準備好或事後清理：