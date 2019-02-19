【故宮博物院】文創產業營業額15億元　超過逾1500間A股上市公司

北京故宮博物院院長單霽翔日前在一個公開場合上透露，2017年故宮文創產業營業額高達15億元（人民幣．上同）。有內地傳媒統計，故宮文創產業的營業額規模，更勝於超過1500間A股上市公司。

故宮文創產業熱賣，以「故宮唇膏」為例，去年底故宮旗下的「故宮文創館線上銷售」及「故宮淘寶」先後推出一系列的彩妝產品，受惠於宮鬥劇熱潮，產品甫推出就被一掃而空。單霽翔認為，故宮唇膏之所以受歡迎，是因為其包含了故宮服裝及收藏品的元素。

故宮已成為全球唯一一座每年接待超過1000萬人的博物館。（視覺中國）

共六色的「故宮唇膏」相當受歡迎。（微博）

單霽翔又提到，以往故宮僅開放30%，99%文物無法被人參觀，「這些我認為應該改變」。措施包括整治故宮門前廣場、增設更多售票窗口及進出通道，甚至在故宮亦有「廁所革命」，實現「數量充足、幹凈無味、實用免費、管理有效」的目標。

種種措施均令故宮的參觀人數逐年增加，甚至屢創新紀錄。據單霽翔介紹，2002年的參觀人數首次突破700萬，至2012年更「翻了一番」，有多達1534萬人參觀，一躍成為全球唯一一座每年接待超過1000萬人的博物館。

（澎湃新聞）