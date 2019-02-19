【人去船空】民企10億山寨鐵達尼號疑「爛尾」　網民：幹點實事吧

造價10億元（人民幣，下同）的同比例「鐵達尼號」仿建項目2014年在四川遂寧開工，本來預計2016年對外開放，惟船身主體至今仍未完工。 內地傳媒近日到當地探訪後發現，複製版「鐵達尼號」船體已呈現輪廓，但船身甲板鏽跡斑斑，現場未見施工人員。附近居民表示，工程已停工近1年。

四川遂寧鐵達尼號仿建項目投資10億元人民幣，預計2016年對外開放，但船身主體至今仍未完工。（視覺中國）

據此前報導，四川遂寧按1:1比例複製的「鐵達尼號」是完全按照100年前原版鐵達尼號郵輪的圖紙建造，內部的設計也將一模一樣，有宴會廳、劇場、豪華車、觀景台及游泳池等等，務求重現當年鐵達尼號的風情。但因為複製版「鐵達尼號」沒有動力系統，所以只能用於靜躺在河床上。建成後將開放遊客入住，每晚價錢或由3000元到10萬元不等。投資方為七星能源投資集團。

惟項目啟動開始後爭議不斷，批評和質疑鋪天蓋地。複製版「鐵達尼號」也被內地網民稱為「山寨版」，認為該項目「勞民傷財、嘩眾取寵」，「花巨資在四川山溝裡建這艘『旱船』其意義何在？」

+ 4 + 3 + 2

工程如今再爆出「爛尾疑雲」，投資方回應稱，建設難度超預期導致工程滯後，對項目有信心。船體預計從2月底復工開始到完工需要5個月，整個項目將在2020年內對外開放。

此前也有網民懷疑該項目因為缺乏資金而停工，但投資方表示，目前資金已經到位，不存在資金問題。該縣文旅產業園管委會則透露，該項目向銀行借款5億元才化解資金危機。

（新京報）