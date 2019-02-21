【現實版《盲井》】推落樓殺工友扮親人索賠160萬　兩主犯判死緩

內地著名電影《盲井》講述在私礦工作的農民唐朝陽和宋金明一心要發財致富，遂拉攏無業外地農民認作親人帶到井下工作，然後在下井時製造「安全事故」殺人，最後找礦主索取賠償。 北京一建築工地上也發生了一起高空「盲井」案，兩工人殺死同事騙取錢財。北京高院近日公布此案的終審判決書，披露具體案情，兩名主犯如今均被判處死緩及限制減刑，其餘3名被告則各被判無期徒刑及15年。

案情指，29歲的四川人馬某被同村的吉某邀請，後者提出「咱們一起找個人把他從樓上扔下去摔死造成假的意外安全事故，然後再冒充死者家屬騙取賠償金。事成之後，給你1.2萬元（人民幣．下同）的好處費。」馬某同意，隨後就帶同吉某所給予的4000元路費到北京。

兩名主犯均被判處死緩及限制減刑，其餘3名被告則各被判無期徒刑及15年。（視覺中國）

事發在2014年8月17日，馬某、吉某等人在北京順義區承包一個外牆瓷磚勾縫工程後，以招工名義將32歲的受害人陳某騙到北京，並於當天傍晚6時許，趁陳某在窗戶下休息時，以鐵管擊打頭部，繼而將其從13樓推落至2樓平台。陳某當場死亡。

吉某事後聲稱是陳某弟弟，並聯同其他同黨假扮而成的陳某妻子，向地盤負責人索要160萬元的巨額賠償。地盤負責人透露，警方當時要求做親子鑑定被拒絕，加上吉某催促要盡快火化，「如果我們不同意賠償條件就回去將死者家屬都叫過來要錢，我就感覺這些人不是真正的家屬。」吉某等人的異常行為最終引起警方懷疑，揭發實情竟是以故意殺人為方式的詐騙案。

北京第三中院在2016年12月以故意殺人罪判處馬某及吉某死緩，同時限制減刑。二人不服並提出上訴，北京高院去年底下發終審判決書，核准下級法院的刑事判決，駁回上訴。

（工人日報）