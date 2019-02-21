【育兒指南】逾八成家長互相比較孩子　學者：易焦慮阻礙孩子成長

相信不少家長都會對子女有較高期望和要求，內地傳媒《中國青年報》近日就公布一項調查報告，發現約9成的受訪者都認為身邊有不少此類的家長，甚至有超過8成的受訪家長承認曾經將自家孩子跟別人家孩子作比較。

據了解，該調查報告有89.8%的受訪者是家長。例如其中一名住在重慶萬州的胡先生，他直言對兩個女兒的期望很高，「我對孩子的要求首先是人品要好。第二是要懂禮貌，會和別人相處。第三，能力強也非常重要，最好全面發展」；深圳某高中教師付女士則認為，社會競爭激烈，家長確實會對子女有高要求，不但十分關心學校成績，還會為子女報讀各種各樣的輔導班和興趣班。

報告顯示有超過8成的受訪家長承認曾經將自家孩子跟別人家孩子作比較。（視覺中國）

另一方面，北京的林先生認為不少家長都會情不自禁將子女跟別人家的孩子比較，坦承「反正我各個方面都會比較，從體格到成績到長相，但我不會告訴他」。付女士更稱家長是「明着比孩子成績，同時暗暗通過比較思考自己家孩子有哪些不足」。

對此，上海復旦大學社會發展與公共政策學院副教授沈奕裴認為，人與人之間本來就有差異，「你可能看到某個孩子很活潑外向，演講很厲害，而你的孩子可能很內向，動手能力很強」，家長一味以自家孩子的弱點去比別人家孩子的長處，結果就會容易產生焦慮。沈奕裴進一步表示，家長在育兒上表現得過於焦慮，首先會令孩子的自我可能性被破壞，日後會變得缺乏自主意識；其次是影響親子關係，甚至更會令其他的家長亦變得焦慮。沈奕裴呼籲，「家長在育兒方面要學習，但應盡量少看朋友圈那些不正確的育兒理論。」

（中國青年報）